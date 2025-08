El aplaudido discurso del 'cura rojo' manchego durante una homilía: "Las horas extra se pagan"

En verano, como en todas las estaciones del año, el campo no para. Por eso, es habitual el reguero de temporeros que llegan a España desde diferentes puntos de la geografía europea en busca de un trabajo y con el objetivo de ganar algo de dinero.

Estas personas, sin embargo, muchas veces se enfrentan a pagos en negro que son muy inferiores a los que marca la legalidad, aunque muchos empresarios encuentran en esta práctica la situación perfecta, pues tienen a trabajadores que no se quejan a cambio de un gasto mínimo. Eso es precisamente lo que ha criticado este fin de semana pasado el cura de Valdepeñas, en la comunidad de Castilla-La Mancha, Emilio Montes. Durante su homilía en la misa del domingo de la Parroquia del Santísimo Cristo de la Misericordia del municipio.

"Toda persona rica o pobre tiene su dignidad y nosotros tenemos que defenderla", apuntaba. En concreto, Montes pedía tres cosas básicas a quienes dan trabajo a estos temporeros. En primer lugar, que cobren las pagas que les tocan: "Si el jornal son ocho horas, son ocho, no son 12. Y si son 12, se pagan las horas extras. Porque sea gente pobre, no te voy a dar 50 euros por 12 horas, te daré 50 euros porque estés ocho", indicaba convencido en un discurso que se ha viralizado por las redes.

El segundo punto es que se les deben facilitar una vivienda digna: "Si te tengo que dar vivienda, te la daré en un sitio donde yo me pueda ir a vivir. No digo el hotel Hilton, pero mucho menos un sitio en el que no viviría ni yo, ni mis hijos", comentaba. Además, añadía que muchas veces se tiende a pensar que como "son rumanos", no es necesario darle las mismas condiciones que a un español, pero Montes cree que esta gente "son personas y merecen su dignidad".

Como tercera medida, el religioso pedía que se les "diera de alta" en la Seguridad Social para que "esas personas tengan sus derechos sociales", algo de lo que no disponen muchos al no estar registrados.

Con este contundente mensaje quiso ponerse al lado de los trabajadores del campo, en un momento en el que algunas localidades tienen problemas para encontrar a gente que quiera ganarse la vida como temporeros. Por si quedaba algún creyente incrédulo, Montes recalcaba que "el jornal escatimado al pobre, o los derechos escatimados al pobre, Dios no los olvida nunca porque es aprovecharte del más débil".

Por este motivo, pedía que si alguien de los presentes conocía a otra persona que ponía en práctica este comportamiento, debía dejarle claro que no debería hacerlo así: "No reconocérselo, sino (decirle) que se le tendría que caer la cara de vergüenza. Y decírselo con estas palabras", comentaba, "no solo por ser cristiano, sino por dignidad humana", sentenciaba.

El discurso ha sido fuertemente aplaudido en las redes sociales, con mensajes como "por fin un cura que pide no ser cínicos", "el cura 'rojo'. No, el cura solidario y cristiano, nada más" o "esto es para déspotas católicos".