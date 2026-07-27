La aplaudida reflexión de Ricky Rubio sobre la salud mental: "No sabes ni lo que quieres ni quién eres"

Ricky Rubio (El Masnou, 1990) ha vuelto a demostrar su nivel con una excelente temporada en el Joventut de Badalona. Hace tres años, el base catalán decidió abandonar la concentración de la selección española por un problema de salud mental. Más tarde, el jugador rescindió su contrato en la NBA con los Cleveland Cavaliers.

Después de un breve paso por el Barça, Ricky volvió al club donde debutó profesionalmente para recuperar su mejor versión. Con la Penya, Rubio ha jugado los playoffs de Liga ACB 2025/26 y fue escogido MVP del mes de mayo. Además, el base fue incluido en el quinteto ideal de la Basketball Champions League 2025/2026.

No obstante, este rendimiento es el resultado de mucho trabajo. En 2024, el 'genio' de El Masnou atendió a SPORT en el Pabellón Municipal La Plana, con motivo del proyecto LungFit de 'The Ricky Rubio Foundation'. En aquel momento, la estrella de la NBA no tenía claro su futuro y estaba centrado en su familia y su recuperación.

Ricky Rubio tuvo una serie de semifinal brillante ante un Valencia Basket, que acabó siendo superior / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"El cuerpo me pide seguir como estoy, disfrutar de esa paternidad, que acabo de ser padre hace unos pocos meses. Ir día a día. Vaciar un poco el vaso que se llenó mucho. Estoy aprendiendo a saber parar, que es algo que no he hecho en muchos años, y saber escucharse a uno mismo", explicó Ricky.

Al respecto, Rubio indicó que "hay tantas voces que tienes aquí dentro que al final no sabes ni lo que quieres ni quién eres. Hay veces que parar parece que significa que se va a acabar todo y en realidad la vida sigue. Todo pasa y es cómo lo enfocas. Quiere tener una base sólida antes de volver a empezar".

En este sentido, el base quiso hacer una reflexión sobre lo que sucede cuando eres deportista de élite: "Todo va muy rápido y todo se magnifica. Le das importancia a unos objetivos y unos resultados pero no deja de ser un deporte. Que sí que puedes transmitir unos valores, que sí que puedes estar involucrado y traspasar barreras, pero al final hay cosas en la vida que importan más".

Ricky Rubio es un regalo para los aficionados al baloncesto / EFE

Un pensamiento que para Rubio, ha llegado con la paternidad. "Puedo disfrutar muchísimo de mi hija y con mi primer hijo al segundo día ya estaba viajando. Es algo que le das la importancia necesaria y que luego dices qué es más importante ser jugador de baloncesto o estar con tu familia y ser padre", sentenció el internacional con España.

Con la temporada terminada, Ricky Rubio aseguró que necesitaba algunos días de reflexión para decidir su futuro. Según los rumores, el jugador habría recibido varias propuestas de equipos de la Euroliga. Sin embargo, en la Penya se muestran optimistas con su continuidad.