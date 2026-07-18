La aplaudida reflexión de la leyenda del culturismo Arnold Schwarzenegger: "La fuerza no viene de ganar, sino de cuando sigues a pesar de las dificultades y decides no rendirte"

Arnold Schwarzenegger (Austria, 1947) es uno de los mayores referentes del fitness. El culturista no ha abandonado el gimnasio en ningún momento de su carrera profesional, a pesar de haberse convertido en una estrella de Hollywood y trigésimo octavo gobernador del estado de California.

El actor comenzó a levantar pesas en su adolescencia. Con tan solo veinte años, Schwarzenegger fue vencedor de Mr. Universo. No obstante, saltó a la fama internacional tras proclamarse siete veces campeón de Mister Olympia, de forma consecutiva, entre 1970 y 1980.

Actualmente, el fisicoculturista sigue siendo un icono de este deporte. De hecho, el evento Arnold Sports Festival recibe su nombre y está considerada como una de las mejores competiciones de la disciplina. Sin embargo, buena parte del público general asocia su imagen al cine de acción de los ochenta.

Arnold Schwarzenegger / @Schwarzenegger

Durante su filmografía, el intérprete ha protagonista de 'Conan el Bárbaro' (1982), 'The Terminator' (1984), 'Comando' (1985), 'Depredador' (1987), 'The Running Man' (1987), 'Total Recall' (1990), 'El último gran héroe' (1993), 'True Lies' (1994) y 'Júnior' (1995).

En 1977, Schwarzenegger fue galardonado en los premios Globos de Oro a mejor actor revelación por su papel en 'Stay Hungry'. Ese mismo año, el atleta publicó el libro 'Arnold: El desarrollo de un fisicoculturista'. "La fuera no viene de ganar. Tus luchas desarrollan tus fortalezas. Cuando sigues a pesar de las dificultades y decides no rendirte, esa es la fuerza", reflexionó el deportista.

Recientemente, el heptacampeón de Mister Olympia ha vuelto a compartir otra reflexión en su newsletter, 'Arnold's Pump Club'. En la misma, Schwarzenegger publica su experiencia a modo de motivación para los deportistas, animando a las personas que quieran adoptar hábitos saludables y un estilo de vida activo.

Arnold Schwarzenegger en su juventud y plenitud física. / ·

En redes sociales, Arnold hizo el siguiente razonamiento: "Si te saltas el entrenamiento, ¿qué camino estás eligiendo? Si evitas las cosas difíciles, ¿qué camino estás eligiendo? Si esperas a otro nuevo año para empezar, ¿qué camino estás eligiendo?", preguntaba a sus seguidores.

Según Schwarzenegger, "tu cerebro hace que una decisión simple parezca complicada para que puedas quedarte quieto y llamarlo 'decidir'". En este sentido, el atleta resalta la importancia de mantener la mirada en la meta final: "Cuando nuestra misión es más grande que nosotros, las excusas se hacen más pequeñas. No esperes a tener el mejor estado de ánimo, el plan perfecto o el momento perfecto".