La aplaudida reflexión de Leo Messi: "Nunca dudé ni di un paso atrás, iba en búsqueda de mi sueño y seguimos adelante como familia"

Lionel Messi ha vuelto a emocionar a sus seguidores con una reflexión sobre uno de los momentos más importantes de su vida: el día en que dejó Rosario para marcharse a Barcelona siendo apenas un adolescente. El futbolista recordó el enorme sacrificio que supuso abandonar su hogar y cómo ese paso, que acabaría cambiando la historia del fútbol, estuvo marcado por la incertidumbre, la nostalgia y el apoyo incondicional de su familia.

El capitán de la selección argentina explicó que aquella decisión estuvo muy lejos de ser sencilla. Aunque siempre contó con el respaldo de sus padres y sus hermanos, reconoció que el cambio fue enorme para todos. No solo él tenía que adaptarse a una nueva vida, sino que toda la familia debía dejar atrás su rutina, sus amistades y el entorno en el que había crecido.

Leo Messi, genio del fútbol / RONALD WITTEK

"Y la verdad que no fue fácil, más allá de que siempre estuve acompañado de mi familia, era un cambio muy grande para mí, porque era todo nuevo, no solo para mí, sino para mi papá, mi mamá, mis hermanos", recordó el futbolista durante la entrevista.

Messi explicó que en Rosario habían construido toda su vida. Allí estaban sus amigos, el colegio, los familiares y unas raíces a las que siempre ha reconocido sentirse profundamente unido. Por eso, abandonar Argentina para instalarse en España supuso un reto emocional que fue mucho más allá del aspecto deportivo. "Nosotros teníamos la vida en Rosario, con amigos, en el colegio. Nosotros somos muy apegados a nuestras raíces, a nuestra gente, a nuestra familia", afirmó.

El astro argentino también recordó que durante aquel proceso hubo momentos especialmente complicados. La adaptación a un nuevo país, la distancia con sus seres queridos y las dificultades propias de empezar desde cero hicieron que la experiencia estuviera llena de obstáculos. Sin embargo, asegura que nunca permitió que esas dificultades alteraran su objetivo.

"Nunca dudé, nunca di un paso atrás. Tenía clarísimo lo que yo quería, iba en búsqueda de mis sueños", aseguró Messi, dejando claro que, incluso siendo muy joven, tenía una convicción absoluta sobre el camino que quería recorrer.

El ocho veces ganador del Balón de Oro también quiso poner en valor el papel que desempeñó su familia durante aquellos años. Lejos de afrontar el reto de manera individual, destacó que la decisión fue asumida por todos como un proyecto común, en el que cada miembro hizo sacrificios para que él pudiera perseguir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

"Seguimos adelante como familia", resumió el argentino, una frase que muchos aficionados han interpretado como el reflejo de los valores que siempre ha proyectado tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Lionel Messi, capitán de Argentina, rodeado de Elliot Anderson y Harry Kane, de Inglaterra / EFE

La historia terminó convirtiéndose en una de las más exitosas que ha dado el deporte mundial. Aquel adolescente que abandonó Rosario para incorporarse a la cantera del FC Barcelona acabó escribiendo una carrera irrepetible, conquistando todos los títulos posibles a nivel de clubes y levantando, años después, el ansiado Mundial con la selección argentina.

Las palabras de Messi han sido ampliamente aplaudidas en redes sociales, donde numerosos seguidores han destacado la naturalidad con la que recuerda una etapa marcada por el esfuerzo, la incertidumbre y el sacrificio familiar. Un testimonio que demuestra que, detrás de una de las mayores leyendas del fútbol, hubo también un niño que tuvo que dejarlo todo atrás para perseguir un sueño del que, como él mismo asegura, nunca llegó a dudar.