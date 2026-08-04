La aplaudida reflexión de Héctor Bellerín: "El fútbol es una herramienta social para progresar, el machismo no debería tener sitio. Lo que es justo es que hombres y mujeres ganemos lo mismo"

Héctor Bellerín, futbolista del Betis, ha concedido una entrevista cuyas declaraciones trascienden el césped y apuntan directamente a la cultura del fútbol. El defensa insiste en que este deporte no debería limitarse a ganar partidos o generar negocio, sino que puede funcionar como una herramienta social capaz de empujar a la sociedad hacia adelante.

El fútbol como espejo

En una entrevista en la Cadena SER, Bellerín recordó que el fútbol refleja lo que pasa fuera. De hecho, lo resumió con claridad al señalar que el fútbol siempre ha sido un reflejo de la sociedad. Desde esa idea, entiende que los estadios reproducen muchas de las tensiones, prejuicios y dinámicas de poder que ya existen en la calle, y por eso no le sorprende que allí aparezcan cánticos machistas, homófobos o racistas.

Para el futbolista, la clave está en no normalizar esos comportamientos. Su reflexión va más allá de una crítica puntual: el problema no es solo que existan esos discursos, sino que se tolere una especie de impunidad en los campos, como si dentro del fútbol todo valiera. Y precisamente ahí es donde cree que el deporte debe dar un paso adelante.

Héctor Bellerín, durante el disparo del 1-1 en el Real Betis Balompié-Real Madrid de la jornada 33 de LaLiga EA Sports en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

El deporte debe ayudar a progresar

Bellerín defiende que el fútbol puede ser una palanca de cambio social si se usa con responsabilidad. Lo ve como un espacio con enorme capacidad de influencia, porque llega a millones de personas y moldea imaginarios colectivos, especialmente entre los más jóvenes.

En ese contexto, su frase cobra más fuerza: "el fútbol es una herramienta social para progresar". No lo plantea como una consigna vacía, sino como una responsabilidad real de clubes, aficionados y futbolistas. Si el deporte mueve tanto dinero y tanta atención, también debería mover conciencia.

A favor del mismo sueldo para hombres y mujeres

Otro tema tratado en la entrevista tiene que ver con la equidad de sueldo entre futbolistas hombres y mujeres, comentando que "lo que sé, lo que deseo y lo que es justo es que todos ganemos lo mismo, que seamos igual de profesionales, que tengamos los mismo derechos y que exista igualdad".

Héctor Bellerín, en el partido de vuelta de cuartos de final de Europa League entre el Betis y el Braga en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Además, también mostró su malestar con la actitud de Luis Rubiales en la final del Mundial femenino, comentando que "De representar a nuestro país, con esa vulgaridad, tergiversar declaraciones de la víctima y encima tener el coraje de culpabilizarla a ella pasado a victimizarse por haber cometido un abuso, son hechos de los que no puede quedar impune".

La masculinidad tradicional

El jugador del Betis también ha puesto el foco en la presión que sufren los hombres que no encajan en la masculinidad tradicional. Ha explicado que hay hombres que intentan encontrar un espacio donde sentirse cómodos fuera de la masculinidad hegemónica tradicional, pero que la mofa y el rechazo todavía pesan demasiado. Esa observación encaja con su crítica general al machismo y a la homofobia en el deporte.