"Nos apetecía mucho": Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentan a su cuarto hijo

Tras más de 24 años de relación, Enrique Iglesias y Anna Kournikova acaban de dar la noticia de que ha llegado un nuevo miembro a su familia: su cuarto hijo nacía el pasado 17 de diciembre.

Este último ha sido mostrado por la propia extenista profesional a través de sus redes sociales en una imagen enternecedora que ha generado todo tipo de elogios por parte de los fans de la pareja.

Y es que, según recogía la revista ¡HOLA! hace unos meses, tanto ella como Enrique Iglesias se mostraban tremendamente ilusionados en los primeros meses del embarazo.

"Estamos muy contentos. Nos apetecía mucho tener un cuarto hijo y estamos muy felices. Ha sido una buenísima noticia" comentaba la pareja al conocer que iban a ser padres una vez más.

Y es que este cuarto hijo se une a una familia que está compuesta por la pareja y sus otros tres descendientes: Lucy y Nicholas, los mellizos mayores de 7 años, y Mary, ahora la mediana de 5 años.

Por otro lado, el hermano de Enrique Iglesias ha lanzado también unas declaraciones encaminadas a celebrar el nacimiento de su nuevo sobrino comentando que va a tener una infancia ideal en cuanto a un factor importante.

Básicamente, la idea está en que se lleva pocos años con sus hermanos y primos: "Mis otros hijos también se llevan bastante poco con los suyos, son todos de edades parecidas", añadía.

Ante estas noticias, los fans de Enrique Iglesias y Anna Kournikova han deseado lo mejor para la pareja y su nuevo hijo, llenando las redes sociales de ambos con comentarios de amor y cariño hacia el bebé.