El apellido de la leyenda del fútbol americano Earl Morrall, el 'culpable' de que Rosa haya ganado el bote de Pasapalabra

El deporte ha sido el protagonista de la noche en la entrega del bote de Pasapalabra que ha ganado Rosa Rodríguez y es que la palabra que le ha coronado como la ganadora del bote más grande en la historia de Pasapalabra (2.716.000 €) no ha sido otra que un apellido de una leyenda del fútbol americano: Earl Morrall.

Earl Morrall (1934-2014) es recordado en Estados Unidos como uno de los mejores mariscales de campo (quarterback) de relevo de la historia. Su carrera fue una oda a la resiliencia: Concretamente se le ha preguntado a Rosa: Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP. La respuesta correcta era Morrall, de Earl Morrall y ese hito lo logró el año en que Morrall sustituyó al mítico Johnny Unitas en los Baltimore Colts. Lideró al equipo a un récord de 13-1 y fue nombrado MVP de la NFL por la agencia AP, dato exacto que le dio la victoria a Rosa.

En total ganó tres Super Bowls y ostentó durante años el récord de ser el jugador de mayor edad en activo (se retiró a los 42 años), tras colgar el casco, se dedicó a la política local en Florida, llegando a ser alcalde de Davie.

Un final marcado por el CTE

Lamentablemente, su fallecimiento a los 79 años reveló una realidad común en los deportes de contacto. Se le diagnosticó Encefalopatía Traumática Crónica (CTE) en su grado más severo (grado 4), una enfermedad degenerativa vinculada a los impactos constantes en la cabeza durante sus 21 temporadas como profesional.