La apasionada primera cita entre Fran y Manuel en 'First dates': "Necesitaría 7 horas sin cámaras y sin..."

El programa presentado por Carlos Sobera, 'First dates', se ha convertido en uno de los estandartes de Cuatro y es la propuesta del canal para competir en la apretada franja del acces prime time televisivo, donde también están 'La Revuelta', 'El Hormiguero' y, actualmente, 'La Isla de las Tentaciones', la cual se convierte en líder de la noche cada vez que hay una nueva entrega.

El programa prepara citas entre desconocidos que acuden al restaurante con la intención de encontrar a su media naranja. Como no se conocen, muchas veces se pueden ver combinaciones en las que parece que no va a ir bien la cosa, pero que finalmente termina funcionando y ambos se van de la mano del programa. En cambio, otras veces, cuando parece que todo va como la seda, ocurre algo que termina por romper el 'feeling' que se podría haber generado. Finalmente, hay ocasiones en las que ya desde el principio se ve que la cosa no tiene mucho futuro.

Esta noche dos de los protagonistas han sido Fran y Manuel. Este último es un apasionado del baile y se encuentra en pleno proceso de "transición laboral", es decir, abandonar su actual 'curro' para dedicarse plenamente a lo otro. Buscaba alguien abierto, aunque pedía que fuera alto y moreno, para terminar de acertar con el candidato. Por el otro lado, estaba Fran, a quien el flamenco "es lo que más le gusta del mundo", por lo que parecía que la cosa empezaba con el pie derecho.

Fran confirmaba las buenas sensaciones: "Es mi prototipo", comentaba ante las cámaras del programa, pues además ambos participantes de la cita eran malagueños, un tema que tuvo mucho tirón entre los dos. Por otro lado, su contraparte no lo tenía tan claro en cuanto al físico, aunque sí que coincidieron en el gusto por "hacer la cucharita".

El descontrol total ha llegado en el fotomatón, cuando Fran ha querido ver los dotes de bailarín de Manuel y le ha puesto una canción para que se los demostrase. Como se ha podido ver en televisión, ha quedado completamente encantado con los movimientos de su cita, algo que le ha terminado de convencer, si es que todavía quedaban dudas.

Finalmente, a la hora de decidir si irse juntos o no, Fran mencionaba que "necesitaría, urgente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete horas sin cámaras y sin luz. Y que mi madre no tenga que apagar la tele, por favor. ¿A ti te gustaría?", preguntaba a Manuel antes de fundirse en un apasionado beso mientras las luces se apagaban. Simplemente, cine.