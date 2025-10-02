Aparece una prueba inédita del crimen de Alcàsser que podría cambiarlo todo

El caso de Alcàsser conmocionó a toda España. Todo comenzó con la desaparición de tres adolescentes, Miriam, Toñi y Desirée, la noche del 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían a una discoteca en la localidad de Picasent, en la Comunidad Valenciana. Setenta y cinco días después, el 27 de enero de 1993, dos apicultores encontraron los cadáveres semienterrados en una fosa del barranco de La Romana, un paraje de difícil acceso.

Las jóvenes fueron secuestradas, violadas y asesinadas. Tras una larga investigación policial, las pruebas apuntaban a que el triple crimen había sido cometido por tres individuos: Miguel Ricart y los hermanos Anglés, Antonio y Enrique.

No obstante, Antonio desapareció y no se sabe dónde su paradero; en cambio, Miguel Ricart fue condenado a 170 años de prisión por la justicia. El hombre quedó en libertad en 2013 gracias a la anulación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El tribunal consideró que, aunque Antonio Anglés fue el autor material de los crímenes, Ricart estuvo presente y no hizo nada por evitarlos. La causa sigue abierta, pero el próximo mes de diciembre de 2029 los hechos prescribirán.

Ahora, el caso Alcàsser ha vuelto a ser noticia después de las declaraciones de Miguel Ricart en una entrevista en el el pódcast 'El Rincón del Disidente', donde asegura que se vio obligado a participar bajo amenazas de muerte y que los autores del crimen fueron los hermanos Anglés.

Nueva prueba del crimen de Alcàsser

Por otra parte, el criminólogo Félix Ríos ha destapado en el pódcast 'Animales Humanos' que ha descubierto una nueva prueba, que hasta ahora no se conocía: "Se encuentra reactividad o reacción a una posible mancha de sangre en un asiento de atrás del famoso Corsa, que correspondía precisamente con la posición en el vehículo que ocupaba una de las niñas".

Algo que coincide con la declaración que Ricart realizó en el juicio: 'Declaró que Anglés estaba en el asiento del acompañante, le dio un golpe con la empuñadura de la pistola a la chica y sangró. Y justo encontramos sangre allí, casi 30 años después, y coincide con lo que había dicho Ricart".

Por este descubrimiento, el criminólogo ha asegurado que "le propondremos al juez hacer pruebas forenses modernas respecto a los puntos negros de la investigación. De esas pruebas solamente han llegado los resultados de una, la reinspección de los coches, y justamente encontramos manchas de sangre".