Aparece por primera vez un tiburón blanco adulto en el Mediterráneo

Un tiburón blanco vuelve a aparecer en aguas del Mediterráneo, un hallazgo que ha provocado que se abra de nuevo el debate acerca de la presencia de este animal en aguas cercanas. Ha sido en las costas de Túnez y la grabación se ha llevado a cabo durante una misión para retirar aparejos de pesca abandonados en el mar.

La grabación fue realizada por Derk Remmers, miembro de una organización especializada en la retirada de redes de pesca abandonadas del fondo marino. Según explicó después, la aparición del escualo le sorprendió tanto que tuvo dificultades para mantener la estabilidad de la cámara mientras intentaba documentar el momento.

Las imágenes muestran al animal desplazándose con calma cerca de los submarinistas, sin mostrar comportamientos agresivos. Precisamente esa cercanía y la calidad de la grabación convierten el material en un documento especialmente valioso para el estudio de una especie tan difícil de observar en el Mediterráneo.

Una aparición nada habitual

Aunque existen registros históricos de tiburones blancos en esta zona, los encuentros directos son extremadamente poco frecuentes. Los especialistas llevan años intentando obtener información sobre sus movimientos y hábitos, pero la escasez de observaciones complica enormemente cualquier investigación.

Los registros históricos muestran que su presencia en el Mediterráneo es muy poco frecuente, aunque documentada desde el siglo XIX. Entre 1986 y 2001 se registraron 62 ejemplares en aguas españolas, pero en los últimos años su presencia en Baleares ha caído más de un 70%.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza mantiene al tiburón blanco en la lsita roja por el descenso de su población a nivel global.

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Eso sí, no representan una amenaza habitual para los bañistas. Por mucho que aparezcan en películas de terror, los tiburones no suelen ser agresivos y se suelen mantener alejados de las personas.