Aparece muerto el exguardaespaldas de David Beckham en España tras días desaparecido: "Ahora estoy en paz. Algo que nunca encontré en la vida"

Ha aparecido en España el cuerpo sin vida del antiguo guardaespaldas del matrimonio Beckham. Craig Ainsworth, nombre del exmarine de 40 años de nacionalidad británica, había desaparecido hace algunas fechas y la policía centraba su búsqueda en la zona de Barcelona y Alicante, lugares desde los que publicó sus últimos mensajes en las redes sociales, tras la denuncia de la familia.

Además de David y Victoria Beckham, Ainsworth también prestó sus servicios a celebridades del mundo del espectáculo, como Johnny Depp, Arnold Schwarzenegger o Tom Holland, entre otros actores.

El exguardaespaldas sufría de trastorno de estrés postraumático, según ha comentado recientemente su madre: "Han encontrado a Craig. Con gran tristeza, el mundo ha perdido a Craig. Sirvió en Afganistán y sufría de TEPT, trastorno de estrés postraumático. DEP Craig", escribe ahora la mujer.

Craig Ainsworth, exguardaespaldas de David y Victoria Beckham, ha aparecido muerto en España. / ·

Hace pocos días, Ainsworth publicaba una nota de despedida desde su perfil de Facebook, algo que atisbaba un final trágico como el que ha terminado sucediendo: "Para la mayoría de ustedes, esto será un shock, pero he sufrido muchísimo durante los últimos cuatro años, desde que el confinamiento destruyó todo lo que había construido, y perdí a seres humanos realmente maravillosos a quienes estaba orgulloso de llamar amigos y colegas", ponía en el mensaje, además de defender ser una persona "libre".

"Viví la vida de diez hombres. Viví con un corazón puro y buenas intenciones. Ciertamente, no soy una persona perfecta, pero viví la vida, eso sin duda. He sufrido mucho, pero me he esforzado por proyectar positividad al mundo y ayudar a los demás", escribía el guardaespaldas. También se despedía de sus perros: "Siento abandonaros, me rompe el corazón, pero os veré a ambos en el otro lado, donde podremos jugar para siempre ¡La vida es una locura! ¡Participen!", relataba.

Craig Ainsworth, exguardaespaldas fallecido de David Beckham, junto a sus dos perros. / ·

Como hombre atormentado, advertía a quienes se encuentren en una situación similar a la suya de la necesidad de buscar ayuda: "Si alguien está pensando en hacerse daño, por favor, busque ayuda. No me imites, no tienes ni idea de lo que he pasado. Mis seres queridos se alegrarán de que haya encontrado la paz", dejaba escrito.

Finalmente, pedía no recibir ningún funeral y que lanzaran sus cenizas al mar: "Ahora estoy en paz. Algo que nunca encontré en la vida, ¡pero qué viaje!”, sentenciaba sus palabras en una nota que la policía supone que fue la antesala al suicidio, hipótesis con la que se trabaja tras el conocimiento de su muerte.

El exmilitar era una persona atormentada, algo que se puede constatar a tenor de su libro 'El Alfa Desconcertado', donde relataba que fue un "chico londinense acosado" que pasó a ser "Comando de la Marina Real, pasando por proteger a los más famosos y dar caza a los infames, hasta abrir camino a la transformación personal". De hecho, más tarde, puso en marcha Virtuous Savage, una comunidad que trabaja en ayudar a la gente a superar sus problemas de salud mental.