Una de las preguntas más comunes entre los padres ante la actual situación de apagón eléctrico es qué hacer mañana por la mañana con sus hijos, si deben acudir a la escuela o bien deben quedarse en casa.

Por el momento, el gobierno ha recomendado el uso del teletrabajo de cara a la jornada del martes, cuando sea posible, y ha apuntado si se puede perjudicar económicamente al trabajador si no acude a su puesto.

En directo

Apagón en España: ¿Tengo que llevar a mi hijo a la escuela mañana? Las autoridades han apuntado durante todo el día que se ahorren los viajes que no sean estrictamente necesarios para evitar el colapso de las vías, aunque no ha sido hasta más tarde que han ido surgiendo las decisiones tomadas por las diferentes Comunidades Autónomas, pues hay diferencias entre cada una de ellas. Descubre cuáles se han pronunciado con SPORT.

Cinco CC. AA. en emergencia nacional, informa el Ministerio del Interior El ministerio del Interior, a través de su Ministro, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado la firma de la orden ministerial para declarar la emergencia nacional en cinco Comunidades Autónomas, que corresponde con las que lo habían pedido: Madrid, Andalucía, Extremadura, La Rioja y Murcia. Además, ha asegurado que todavía no se conocen las causas del apagón y que se está trabajando en conocer el origen. Sin embargo, confirma que la recuperación ya se ha empezado a producir, aunque debido a la intensidad de lo ocurrido, algo sin precedentes, se debe hacer "de forma paulatina" y se puede "alargar en el tiempo" para evitar la sobresaturación del sistema y garantizar la óptima recuperación de la red eléctrica.

No se sabe cuando regresará la normalidad Red Eléctrica ha anunciado que todavía quedan algunas horas para la recuperación completa del servicio eléctrico en la totalidad del país. Así, las previsiones de recuperación de la red entre las 21:30 h y la 1:30 h queda en papel mojado y puede que haya que esperar a mañana para saber si la sociedad española podrá volver a hacer uso de la luz de forma normal.

Pedro Sánchez comparecerá en breves instantes El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto aparecer de nuevo ante los medios para comunicar la actualización del estado de la red eléctrica, tras hacerlo sobre las 18:40 h de esta misma tarde, después del Consejo de Seguridad Nacional.

El metro de Barcelona estará toda la noche activo El metro de Barcelona permanecerá abierto y con servicio toda la noche, sin interrupciones en los tramos donde se han recuperado la circulación. La situación actual del servicio en la capital catalana se detalla en la publicación de TMB en X.

Qué comunidades abren los colegios y cuáles no

Así, entre los territorios que ya han confirmado que mañana se abrirán las escuelas se encuentra Aragón, aunque ha informado que no habrá actividad lectiva, para garantizar la atención de los alumnos ante la "falta de certidumbre sobre cuando se recuperará de forma completa". Por ello, "los centros estarán atendidos con profesorado, pero no se avanzará materia para no perjudicar a los alumnos que no asistan", así como la garantía de los servicios de comedor y transporte.

También abrirán en Catalunya, donde sí que se prevé que se actúe con normalidad, según se ha apuntado desde el departamento de Educación, "siguiendo el horario habitual".

Otra comunidad en la que habrá clases con normalidad es la andaluza, "salvo incidencia notable en la noche", ha informado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La Comunidad de Madrid, en cambio, ha cancelado la actividad lectiva durante el martes, pero se espera que los centros abran todos los centros públicos para permitir a los alumnos un lugar en el que poder pasar el día.

Galicia, a través de la Xunta, ha informado de la suspensión de las clases en todo el territorio ante la imposibilidad de garantizar el suministro eléctrico en "amplias zonas" y una movilidad que se prevé caótica durante la jornada de mañana.