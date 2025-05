El anuncio de Julio Iglesias promocionando la NBA: La joya escondida de los 80

Julio Iglesias es el donjuán por excelencia de España. Los memes con su capacidad de seducción son historia de internet en nuestro país y ahora a resurgido un vídeo que demuestra que también lo es en los Estados Unidos.

Corrían los años 80 y la NBA se encontraba dando sus primeros pasos a una apertura al mundo que terminó de explotar gracias a la figura de Michael Jordan, ya en los 90. La liga se expandió y añadió a cuatro nuevos equipos, con franquicias de nueva creación en Charlotte, Orlando, Minnesota y Miami, pasando de las 23 a las 27 a principios de la década siguiente.

Ted Arinson fue el encargado de la creación del equipo de Miami, los Heat, gracias a su patrimonio conseguido con su naviera Carnival Cruise. El magnate era amigo del cantante español, que por aquel entonces ya era muy conocido en el país norteamericano y sus estancias en la ciudad de Florida eran conocidas.

Por eso, cuando se planeó la fundació de los Heat, Arinson ofreció un paquete de acciones de la franquicia al madrileño: "Ted me ofreció en una comida entre buenos amigos formar parte del equipo NBA que se iba a crear en Miami, quería que tuviera un 25 o un 30%. Me hizo ilusión y por amistad y mi gusto por el deporte acabé siendo socio, pero no tanto como él quería", comentaba Iglesias en 2013 a Marca, que finalmente se quedó con el 7%.

Con el tiempo, sin embargo, el porcentaje se redujo hasta el 2% actual, que le permite igualmente tener los tres anillos de campeón de la NBA que han conseguido en su historia, convirtiendo a Julio Iglesias en el español con más campeonatos de la historia, por delante incluso de Pau Gasol.

El anuncio de Julio Iglesias para Miami Heat

Como era un equipo nuevo en una ciudad que nunca había contado con una franquicia en la élite del baloncesto estadounidense, los Heat necesitaban un pequeño impulso para conseguir que los ciudadanos se acercaran al pabellón a ver los partidos y recaudar dinero para crecer.

Fue entonces cuando el cantante protagonizó un anuncio en el que invitaba a todos los espectadores a ver al equipo: "Hola soy Julio Iglesias y como ustedes saben bien, me encanta Miami. Pero también me gusta muchísimo el 'basketball'", le contaba el cantante a la cámara mientras sostenía un balón de baloncesto.

Nivel: fundar los Miami Heat de la NBA. pic.twitter.com/QpMtvwkNzn — Julio Iglesias Universal (@JulioIglesiasES) May 7, 2025

Iglesias pedía "ayuda" a la gente de Miami "para tener el mejor equpio en NBA". Después del breve 'speech' del cantante, el anuncio continuaba con una serie de imágenes de la liga que pretendían animar a la gente a comprar boletos para "traer la NBA al sur de la Florida".

Al final, el español terminaba pidiendo a todos que "no se olviden de nuestro equipo", mientras hacía girar la pelota en su dedo índice. Definitivamente, una joya escondida en los archivos de la historia de la publicidad de la mejor liga del mundo.