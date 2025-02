Antonio Resines explota contra los negacionistas por las vacunas del COVID: "Le arranco la cabeza y la mando al Bernabéu"

Antonio Resines es uno de los actores españoles más reconocidos, aunque desde hace un tiempo también es colaborador puntual de 'La Revuelta' y ha aparecido en otros programas de televisión.

Ahora, el intérprete ha estado en el programa 'Conspiranoicos' de La Sexta para hablar sobre su experiencia al padecer el COVID. Resines estuvo casi 50 días ingresado en la UCI del hospital Gregorio Marañón con un pronóstico muy grave y, afortunadamente, pudo curarse.

El actor ha defendido la efectividad de las vacunas para luchar contra una pandemia que detuvo al mundo durante más de dos años. Muchas personas cuestionaron su uso por la rapidez con la que se elaboraron, y la desconfianza sigue estando presente. Sin embargo, Antonio Resines ha dejado clara su postura.

"Gracias a las vacunas, cientos de millones de personas han salvado la vida. Que me venga un 'chorras' diciéndome imbecilidades... Pues mira, se las cuentas a tu padre en tu casa, y si no, pues no las cuentes. He estado en la UCI, he entrado casi en coma y, cuando salí, había 60 personas mayores de 60 años y era el horror".

🔴 Las vacunas contra la COVID-19 salvaron la vida de Antonio Resines.

El actor ha contado que todos los pacientes estaban respirando conectados a una máquina. "La gente hacía todo lo posible para sacarlos adelante. Y detrás de esas 60 personas había otras 200. ¿Se me acerca un tío y me contagia otra vez el COVID? Le arranco la puta cabeza. Para que lo entiendas. No sé si ha quedado claro. Además, le pego una patada y la meto en el Fondo Sur del Bernabéu", ha remachado Resines.