Antonio Resines (72 años): "Como en muchas casas a los jóvenes nos pedían un título, al ser mi padre abogado estudié Derecho, pero no me gustaba nada y estudié a la vez Ciencias de la Información"

Antonio Resines es uno de los actores más queridos dentro del panorama nacional no solo por la soltura con la que se mueve dentro de los papeles que hace, sino por cómo se abre ante sus fans en aquellos momentos en los que trata de narrar cuáles fueron los capítulos más importantes de su vida.

En este caso, el intérprete aprovechaba una reciente entrevista para la revista ¨Makma¨ para hablar de cómo pasó por diferentes estudios antes de ser actor, los cuales le habrían llevado a una vida muy diferente a la que tendría ahora.

Antonio Resines / Telecinco

¿A qué se iba a dedicar Antonio Resines antes de ser actor?

Para empezar, Antonio Resines aclara que empezó estudiando derecho y, al mismo tiempo, Periodismo, Cine y Publicidad. Según el actor, por aquel entonces dichas escuelas se fusionaron en la licenciatura de Ciencias de la Información, a la que se apuntó de forma secundaria para no defraudar a su padre.

¨Como en muchas casas a los jóvenes nos pedían un título, al ser mi padre abogado, pues estudié Derecho, pero, como no me gustaba nada, esa era otra opción que se abría a los que nos apetecía otra cosa¨, concretaba el actor.

Eso sí, Resines aclaraba que su intención nunca fue hacer cine, pero se acabó topando con ¨gente a la que sí le gustaba de verdad¨, haciendo que se enamorara por completo del mundillo. No obstante, tuvo que pasar un tiempo hasta que le dieran un rol de peso en la primera película en la que participó.

El nombre de la misma era ¨Ópera prima¨, de Fernando Trueba. En ella, Antonio Resines ejerció de León, amigo del protagonista de la cinta (a quien dio vida Óscar Ladoire). Lo que este no se esperaba es que la película fuera un auténtico éxito en taquilla y supusiera el trampolín con el que accedería a otros papeles.

Así lo contaba el propio resines en la entrevista: ¨la película arrasó comercialmente: el equivalente ahora a 20 millones de euros, más de dos millones de espectadores, en cuatro semanas de rodaje. Fue un bombazo. Yo ganaba 75.000 pesetas en el año 1980 y viví con eso la hostia de tiempo¨.

Antonio Resines. / GABRIEL DE LA MORENA

Así como, según el actor, acabó participando en hasta diez películas ¨sin darse cuenta¨, aunque confiesa que hasta entonces se había tomado lo del cine como un hobby y no como un trabajo real. Algo que cambió con su participación en ¨Carreteras secundarias¨, donde empezó a tomarse la profesión mucho más en serio.

Con estas declaraciones, Resines confiesa que su plan nunca fue el de ser actor, sino que esto llegó a su vida de manera colateral. De hecho, el intérprete se sinceraba en la entrevista insinuando que tuvo mucha suerte: ¨Fueron unos años en los que se me apareció la virgen¨.

En conclusión, el de Antonio Resines es otro caso más al margen de muchos otros actores y actrices que acceden al mundo del cine sin una intención previa, aunque contasen con un talento innato para interpretar a personajes de lo más variopinto delante de la cámara.