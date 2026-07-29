Salud
Antonio Pérez, fisioterapeuta, explica el motivo por el que puedes marearte al hacer ejercicio: "Tu cerebro le dice al corazón dónde tiene que estar la sangre"
El especialista detalla qué ocurre en el organismo cuando entrenamos con intensidad y por qué ese cambio puede provocar una sensación de mareo en algunas personas
Si alguno ha entrenado alguna vez, sabe de sobras que después de una serie exigente tiene lugar un posible mareo, lo que provoca que en ocasiones tengamos miedo de lo que puede pasar después de esto.
Sin embargo y muy recientemente, el fisioterapeuta llamado Antonio Pérez, más concretamente conocido en redes sociales como @fisioteduca, habló de este mismo fenómeno y explicó a lo que realmente se debía.
La explicación a este fenómeno
Según comentó recientemente, dicho fenómeno se encuentra ligado a la circulación y a una maniobra respiratoria bastante común cuando levantamos demasiadas cargas.
El especialista comentaba lo siguiente: "Seguro que te ha pasado entrenando y hoy vas a saber por qué. Tranqui que casi siempre es normal. Todo es culpa de la circulación y de que estás muy fuerte."
Según detalla, al mover grandes pesos muchos deportistas realizan sin darse cuenta la maniobra de Valsalva, que consiste en contener el aire y generar presión en el abdomen.
"Esto crea una presión en nuestro abdomen que aplasta a la pobre vena cava inferior, que solo quiere devolver la sangre al corazón."
Durante el ejercicio, el flujo sanguíneo se prioriza hacia los músculos que están trabajando con mayor intensidad. “El glúteo está a tope con la sentadilla, así que la prioridad es que la sangre vaya a esos músculos, ni al cerebro ni a nada: al glúteo”.
"Sueltas la carga, coges aire, se pierde la presión, pero la sangre sigue en las piernas. Es decir, pasas de estar a tope a que tu cerebro le diga a tu corazón: ‘¿Dónde está la sangre que necesito para funcionar?"
En ese instante, la presión arterial cae bruscamente y a la sangre “le cuesta subir a tu cabecita”. El fisioterapeuta recalca cómo el cuerpo corrige rápidamente la situación. “El cuerpo se da cuenta y manda señales para corregirlo, por ejemplo acelerando tu corazón, pero eso tarda de uno a tres segundos, el tiempo justo que te dura el mareo”.
Según menciona, la gran mayoría de ocasiones en las que esto pasa se debe a algo normal, es decir, nada raro, pero eso no quita que tengas que tener cuidado y dejarlo pasar si pasa de forma muy recurrente, ya que algo malo podría estar pasando y tú no te has dado cuenta de ello.
Antonio insiste en que, en la mayoría de los casos, se trata de una respuesta fisiológica normal ante altas cargas de fuerza, aunque recomienda prestar atención a la respiración y evitar incorporarse de golpe tras finalizar el ejercicio.
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