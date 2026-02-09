Antonio Orozco visita 'El Hormiguero' y anuncia su nueva gira tras cumplir 25 años en la música

Antonio Orozco, ahora sí, se sienta en el plató de 'El Hormiguero' después de que su visita fuese cancelada el pasado 20 de euros debido a la actualidad informativa del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Una visita muy esperada ya que el cantante hablará de uno de los momentos más importantes de su carrera.

El artista y compositor celebra 25 años en el mundo de la música, una trayectoria que ha estado marcada por canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

Nacido en Barcelona, Antonio Orozco se ha consolidado como uno de los cantantes más queridos del pop español gracias a su voz inconfundible, letras cargadas de emoción y una cercanía con el público que ha sido clave de su éxito.

Temas como 'Devuélveme la vida', 'Estoy hecho de pedacitos de ti' o 'Mi héroe' lo han convertido en una voz imprescindible de la música en español, y merecedor de numerosos premios.

Durante su paso por 'El Hormiguero', Orozco presentará los detalles de su nueva gira de conciertos por Europa y del tour que recorrerá España en los próximos meses, con el que promete hacer un repaso muy especial a toda su carrera. Un tour que llega en un momento de plenitud artística y personal.

Además, el artista hablará de su libro 'Inevitablemente yo', una obra íntima y honesta en la que se abre como nunca antes. En sus páginas, Orozco relata en primera persona el viaje personal y creativo que lo ha llevado a reencontrarse consigo mismo y a alcanzar uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

Con música, confesiones y muchas emociones, la visita definitiva de Antonio Orozco a 'El Hormiguero' promete ser una de las más destacadas de la semana en el programa presentado por Pablo Motos.