MÚSICA
Antonio Orozco anuncia que se retira temporalmente de la música
El cantante catalán ha decidido realizar un parón de dos años y medio para regresar con más fuerzas
Antonio Orozco, uno de los cantantes más reconocidos a nivel nacional, ha decidido parar. El cantante catalán ha confesado que necesita dejar la música, almenos por un tiempo, para volver con más fuerzas. Una decisión que no ha sido fácil, pero que la ha decidido por motivos de desconexión.
Orozco afirma que es necesario apartarse porque "para poder escribir, hay que vivir o al menos intentarlo", considera. Su regreso se espera que sea en 2029, tras dos o tres años de pausa.
Será cuando termine su gira
Pero su decisión no se llevará a cabo de forma inmediata, sino cuando termine 'La Gira de Tu Vida', que está programado para recorrer más de 26 ciudades españolas a lo largo del año e incluye una gran noche de cierre en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 22 de diciembre.
Sin embargo, la noticia reciente que ha marcado el final de esta etapa es que el artista ha anunciado un largo parón indefinido en su carrera musical tras finalizar este tour, con la intención de tomarse un descanso hasta al menos el año 2029.
Para ello puso en marcha la iniciativa denominada 'Las Champions Orozco', mediante la cual fueron los propios fans quienes eligieron el repertorio votando sus canciones favoritas. El resultado, según explicó, es un concierto construido a partir de los recuerdos y emociones de quienes llevan años acompañándole.
"Esta gira es de la vida de la gente. No es tanto una gira de mi vida, sino de la vida de la gente", decía el presentador. "En 2029, si la salud lo permite y todo está bien, volveremos", concluyó.
Orozco lleva más de 25 años de trayectoria profesional. Su carrera despegó en el año 2000 con el lanzamiento de su álbum debut 'Un reloj y una vela'. Desde entonces, ha vendido más de 1,5 millones de discos y realizado más de 2.500 conciertos.
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