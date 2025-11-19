Antonio Martínez, abogado: “Acertar en el testamento es dejar bienes concretos a cada hijo y dejar la vivienda solo a uno”

Redactar correctamente un testamento es la mejor garantía para evitar conflictos familiares, ya que establece de forma clara y explícita la voluntad del testador, previene disputas, facilita el proceso de sucesión y evita la intervención de la ley para determinar los herederos.

Para ello, es importante detallar quiénes serán los beneficiarios, qué bienes heredarán y especificar otras voluntades, como el nombramiento de un tutor para hijos menores o donaciones. Contar con el asesoramiento de un profesional legal puede ayudar a asegurar que el documento sea legalmente válido y cumpla todos los objetivos, además de considerar posibles implicaciones fiscales.

Planificar la herencia

Según Antonio Martínez, socio fundador del despacho Martínez Lafuente, la mejor forma de evitar tensiones entre los futuros herederos es que, la persona que va a testar conozca con precisión sus bienes, piense con calma cómo quiere repartirlos. Martínez insiste en que es fundamental evitar que un mismo bien acabe en manos de demasiados copropietarios, ya que la experiencia demuestra que compartir patrimonio suele convertirse en un foco de conflictos dentro de la familia, salvo que exista una relación muy estrecha entre los hermanos. En muchas ocasiones advierte que las disputas pueden surgir incluso por objetos de poco valor.

Para reducir al mínimo los enfrentamientos, recomienda planificar la herencia con antelación. Sin embargo, reconoce que lo habitual es que muchas personas dejen esta tarea para el último momento, lo que suele desembocar en un reparto igualitario por pura inercia. Esta solución, aunque frecuente, no es la más adecuada, ya que puede generar problemas si obliga a varios herederos a compartir bienes que no desean gestionar juntos.

En su opinión, lo más práctico es asignar bienes concretos a cada heredero, evitando así que deban convivir como copropietarios. Esta forma de organización reduce notablemente las posibilidades de que aparezcan tensiones por el uso, la venta o el mantenimiento de un mismo inmueble u objeto.

Negociar, una buena opción

Si el conflicto ya ha surgido, Martínez sostiene que la mejor vía es la negociación. Los herederos, afirma, deberían intentar pactar un reparto razonable que satisfaga a todos y permita avanzar sin recurrir a procesos judiciales largos y costosos.

Uno de los puntos más delicados suele ser la vivienda familiar. Cuando se deja la casa a varios hijos, es frecuente que uno de ellos la esté ocupando o decida quedarse en ella, lo que puede derivar en lo que el abogado denomina un “heredero okupa”. Por ello, aconseja adjudicar la vivienda a un único heredero siempre que sea viable, compensando al resto con otros bienes.

Cuando no existe acuerdo, puede plantearse que el heredero que vive en la casa compre la parte del resto de sus hermanos. Esta sería, según Martínez, la solución más razonable. Si la persona que ocupa el inmueble se niega, no quedaría otra alternativa que su desalojo, ya que legalmente estaría utilizando una propiedad que no le pertenece exclusivamente.