SOCIEDAD

Antonio Maestre, sobre la propuesta de prohibición del burka: "No les importan las mujeres que hay debajo del burka"

El periodista ha sido tajante ante la propuesta iniciada por VOX y el PP

Una activista francesa contraria a la prohibición del burka, en una protesta en septiembre de 2011.

Una activista francesa contraria a la prohibición del burka, en una protesta en septiembre de 2011. / IAN LANGSDON / EFE

Claudio Torres

El uso del burka en mujeres seguidoras de la religión musulmana es algo que ha dado mucho que hablar durante años, y cada vez lo está haciendo más, a medida que se busca y se lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Pero mayor polémica ha sido la que ha explotado después de que el presidente de VOX, Santiago Abascal, propusiera la prohibición del burka en espacios públicos en España. Una propuesta que ha sido secundada por el Partido Popular.

El PSOE y Sumar se han opuesto, lo que ha terminado desembocando en el rechazo de la propuesta. Muchas celebridades han compartido su opinión respecto a este tema, entre ellos el afamado periodista Antonio Maestre.

En el programa ‘Más Vale Tarde’, presentado por Iñaki López y Cristina Pardo en La Sexta, Maestre aseguró que está "plenamente convencido de que el burka es una prenda que transmite que la mujer que lo porta es víctima de violencia machista".

Explicó que no hay que perseguir a la víctima de la violencia machista, sino "a los que provocan esa violencia machista". "cuando hay una víctima de violencia machista hay una gente que le provoca esa violencia machista", añadió de forma tajante.

Noticias relacionadas

Cristina Pardo respondió con que "ellos no la consideran una víctima de violencia machista, consideran que es una persona que ha venido a nuestro país y quiere mantener sus costumbres", a lo que Maestre respondió con que "lo que les molesta es la mujer mora que hay debajo… y buscan castigar a esa víctima de violencia machista. No les importan las mujeres que hay debajo del burka".

Precio del euríbor hoy, 18 de febrero de 2026: la cuota baja con fuerza y da una alegría a los hipotecados

Movistar sufre una caída y deja sin móvil e Internet a unas 100.000 pymes en España

Antonio Maestre, sobre la propuesta de prohibición del burka: "No les importan las mujeres que hay debajo del burka"

Así cambiará tu sueldo si trabajas a media jornada gracias a la subida del SMI

El primer robot que camina y sonríe como un humano costará 6.500 euros

El Gobierno cambia las normas y se plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver al trabajo

Mario Picazo: "La borrasca Pedro llega a España para generar fuertes vientos"

Raúl Varela, comentarista del Real Madrid en Radio Marca, se harta de Arbeloa: "No se entera de la misa la mitad"

