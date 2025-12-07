Antonio López, profesor jubilado, sobre las pensiones: "Pienso que en unos años no habría dinero si no cambian algunas cosas"

La jubilación es uno de los momentos más esperados para millones de españoles. No obstante, el futuro del sistema de pensiones es una de las mayores preocupaciones de los trabajadores. La sostenibilidad de estas prestaciones se ha puesto en debate por muchos expertos.

La precariedad del mercado laboral, el envejecimiento de la población y el estancamiento de los salarios, son algunos de los factores que económicos y sociales que generan dudas sobre el modelo actual de jubilación.

En este contexto, La Vanguardia ha entrevistado a dos hermanos jubilados de Barcelona. Los pensionistas han explicado su situación económica al citado medio, reclamando cambios en el sistema para garantizar el futuro de estas prestaciones.

Antonio López, de 71 años, es profesor de matemáticas jubilado. En la actualidad, el pensionista señala las diferencias entre su situación y la de los jóvenes: "Los salarios son bajos, los puestos de trabajo a no ser que seas una persona muy cualificada, son de baja calificación", comienza.

"Por lo tanto, los jóvenes cobran poco dinero, trabajan muchas horas y si quieren comprar una vivienda es muy caro. Nosotros, con nuestra edad, ya tenemos resuelto todo eso", reflexiona el jubilado barcelonés.

El docente explica que tiene una pensión de 2.500 euros netos mensuales, aproximadamente. Aunque no se preocupa por la cantidad de su prestación, si le preocupa el futuro de las mismas: "Pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones si no cambian algunas cosas".

Según el exprofesor de matemáticas, la financiación del modelo actual no es sostenible a largo plazo. Al respecto, destaca la importancia del aumento de la cotización: "Espero que cambien la manera de recaudar o que venga gente joven de otros países para que paguen impuestos".

Por su parte, su hermano Juan José López, médico jubilado de 83 años, señala que "los jóvenes viven peor que los pensionistas porque los salarios son muy bajos y, aunque las pensiones también lo sean, todavía resultan más altas que lo que gana la gente joven".