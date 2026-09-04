Antonio Lobato (60 años): "Siempre desayuno una barrita con aguacate, aceite y tomate y después una cerveza"

Antonio Lobato ha encontrado en la escalada una de sus grandes aliadas para mantenerse activo a los 60 años. El periodista, cuya voz está estrechamente ligada a la historia reciente de la Fórmula 1 en España, lleva más de 6 años practicando este deporte y ha convertido una actividad exigente en una de sus mayores aficiones.

Más allá de plantear el cuidado físico como una sucesión de prohibiciones, Lobato es una persona que apuesta por una rutina en la que el ejercicio tiene un papel protagonista, pero en la que también hay espacio para disfrutar. De hecho, una de las frases que mejor resume su filosofía tiene que ver precisamente con lo que hace después de escalar.

"Siempre desayuno una barrita con aguacate, aceite y tomate y después una cerveza", ha explicado el periodista. Una combinación que rompe con la imagen de una dieta basada exclusivamente en restricciones y que refleja una forma de entender el bienestar mucho más vinculada a la constancia que a las soluciones mágicas y rápidas.

La escalada, mucho más que un ejercicio para Antonio Lobato

Lobato comenzó a practicar escalada hace más de 6 años y con el paso del tiempo, esta disciplina se ha convertido en uno de los aspectos más importantes de su vida. La actividad exige fuerza, coordinación y resistencia, pero también obliga a mantener la concentración y tomar decisiones continuamente.

Cada movimiento requiere calcular dónde apoyar los pies, cómo colocar las manos y de qué manera distribuir el peso del cuerpo. Es un ejercicio físico, pero también mental. Para alguien que ha pasado décadas narrando competiciones como la Formula 1, la comparación es de lo más interesante.

El desayuno saludable de Antonio Lobato para mantenerse en forma a sus 60 años / Sport.es

El propio Lobato ha relacionado la escalada con una filosofía vital basada en la confianza y la capacidad para levantarse después de un tropiezo. La idea de continuar avanzando pese a las dificultades encaja con una disciplina en la que cada pared es un auténtico desafío.

Un desayuno sin grandes complicaciones

También conocemos el secreto del desayuno de Lobato: una barrita con aguacate, aceite y tomate, tres ingredientes muy presentes en la cocina mediterránea y que complementan una primera comida muy equilibrada y saludable. Eso sí, una cerveza para terminar la jornada a modo de recompensa.