Antonio, jubilado, sobre su pensión: "Todo se me va en gastos básicos"

La jubilación suele asociarse a una etapa de tranquilidad después de toda una vida trabajando. Sin embargo, para muchos pensionistas en España la realidad es muy distinta. Cada vez más jubilados aseguran que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos básicos del mes, especialmente en un contexto marcado por el aumento del coste de vida.

Ese es el caso de Antonio, un pensionista que relató en televisión cómo una pensión cercana a los 1.000 euros mensuales apenas le deja margen económico. Según explica, gran parte del dinero se destina casi por completo a alimentación, suministros y otros gastos esenciales del día a día. Para evitar que las facturas se disparen, reconoce que intenta reducir el consumo energético y controlar al máximo cada gasto doméstico.

Aunque la pensión media en España supera actualmente los 1.300 euros mensuales, esa cifra engloba situaciones muy diferentes. Muchos jubilados cobran cantidades considerablemente inferiores, especialmente quienes tuvieron salarios bajos, periodos largos de desempleo o carreras laborales con cotizaciones reducidas.

La subida continuada de precios durante los últimos años ha agravado aún más la situación. Alimentación, electricidad, gas o vivienda absorben una parte cada vez mayor del presupuesto mensual de muchos pensionistas, dejando poco espacio para ocio, ahorro o imprevistos.

Por ello, numerosos mayores han tenido que modificar sus hábitos económicos. Reducir gastos considerados secundarios, limitar el consumo o prescindir de ciertas actividades se ha convertido en una medida habitual para poder llegar a final de mes con cierta estabilidad.

Los expertos recuerdan que la cuantía de la pensión depende de factores como los años cotizados, las bases salariales o el momento de acceso a la jubilación. Sin embargo, incluso quienes reciben una pensión ajustada a su historial laboral notan cómo el incremento del coste de vida cambia completamente la percepción de estabilidad económica.

De esta forma, la principal preocupación para muchos jubilados ya no es mantener grandes planes de ocio o viajar tras retirarse, sino conseguir que el dinero alcance para cubrir las necesidades más básicas. Historias como la de Antonio reflejan una realidad que afecta a miles de personas mayores en España: tener una pensión no siempre garantiza vivir con comodidad ni afrontar el futuro con tranquilidad económica.