Antonio, jubilado, sobre su pensión: "Todo se me va en comida"

Contar con una pensión tras toda una vida laboral no siempre garantiza una estabilidad económica suficiente. En España, una parte significativa de los jubilados se enfrenta a dificultades para cubrir sus gastos básicos, pese a estar dentro del sistema de protección de la Seguridad Social.

El caso de Antonio, pensionista que percibe menos de 1.000 euros mensuales, refleja esta realidad. Según explica, la mayor parte de sus ingresos se destina a necesidades esenciales como la alimentación, lo que le obliga a ajustar al máximo otros gastos, como la calefacción. Su situación no es excepcional.

De acuerdo con los datos disponibles, cerca del 40% de las pensiones de jubilación en España no alcanza los 1.000 euros al mes. Aunque la pensión media supera esa cifra —situándose en torno a los 1.300 euros—, la distribución es desigual: mientras algunos pensionistas perciben cantidades elevadas, una gran parte se mantiene en niveles bajos, e incluso un pequeño porcentaje no llega a los 500 euros mensuales.

Detrás de estas cifras hay varios factores estructurales. La cuantía de la pensión depende de elementos como los años cotizados, las bases de cotización o la edad de jubilación. Así, quienes han tenido salarios reducidos durante su vida laboral, han cotizado menos tiempo o se han jubilado de forma anticipada suelen percibir prestaciones más bajas. A esto se suma el impacto del aumento del coste de la vida, que reduce el poder adquisitivo de estos ingresos.

Además, existen diferencias entre regímenes laborales. Por ejemplo, los trabajadores autónomos suelen recibir pensiones más bajas que aquellos que han cotizado en el régimen general.

Esta situación tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los mayores. Muchos deben limitar su gasto a lo estrictamente necesario, dejando fuera actividades sociales o de ocio. En este contexto, tener una pensión no siempre implica estar fuera del riesgo de pobreza, lo que reabre el debate sobre la suficiencia del sistema y la necesidad de garantizar ingresos que permitan una vida digna.