Antonio Escribano, nutricionista: "Si engordas, es porque comes más de lo que necesitas"

"Engordo a pesar de que como poco" es algo que muchas personas creen, pero la realidad suele ser muy distinta. Eso es lo que dice Antonio Escribano, un nutricionista que defiende la relación directa entre lo que se come y lo que se engorda. Aunque quizá no como crees.

Por qué ganas peso, según Antonio Escribano

Esencialmente, Antonio desmiente uno de los grandes mitos sobre la subida de peso, y es que se pueda engordar sin comer. En concreto, su teoría pasa porque si engordas, es porque estás consumiendo más energía de la que busca tu cuerpo.

Para Antonio no existe metabolismo mágico alguno que haga que una persona engorde sin motivo alguno. Por eso, cita una serie de razones habituales por las que las personas creen que comen poco, pero en realidad están consumiendo más de lo que requieren.

En primer lugar, Antonio destaca que muchas personas subestiman las cantidades que comen. Esto provoca que lo que a ojos de algunos puede ser 'poca comida', en realidad sea más que suficiente para que el cuerpo funcione sin problemas.

Los carbohidratos son esenciales en una dieta saludable / Freepik

También destaca que la mayoría de personas no cuentan los "pequeños picoteos" del día a día. Esas comidas entre horas que, a todos los efectos, siguen aportando energía y calorías al cuerpo para el uso diario.

La última de las ideas de Antonio, y seguramente la más interesante, es la que deriva en un perfil psicológico. Destaca las personas que no comen "lo que les gustaría comer", pero eso las empuja a comer más de otras cosas, con lo que se produce un efecto contrario.

Con todo esto, Antonio también destaca que no existen soluciones mágicas para adelgazar como un ayuno intermitente o el uso de pastillas, pues todo ello puede provocar una adaptación del metabolismo que más tarde fuerce la rápida recuperación del peso perdido.

En definitiva, Antonio argumenta que hay que tener una mejor percepción de lo que se come. Si al final uno acaba engordando, es bastante probable que deba revisar las porciones y aquello que consume. Ganar peso no es arte de magia.