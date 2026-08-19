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Antonio Carmona (61 años), cantante: "Yo no estudié nada, estudié en la universidad de la calle y me espabilé rápido"
El conocido cantante habla acerca de cómo gestionó su vida sin unos estudios
Antonio Carmona es uno de los músicos más ilustres de España desde hace décadas. Pero no todo en la vida se le ha dado tan bien como dedicarse a crear temas. En concreto, los estudios fueron algo que se le hizo bastante cuesta arriba.
Antonio Carmona era un pésimo estudiante... pero entiende la importancia de los estudios
Las notas del curso 1979/1980 se hicieron públicas recientemente y mostraron a un Antonio Carmona que desde luego no brillaba por ser un alumno excepcional; suspendió las siguientes asignaturas: Lenguaje, Ciencias Sociales, Idioma, Dibujo, Matemáticas, Educación Física, Ciencias Naturales y Religión.
Solo hubo una asignatura que Carmona llegó a aprobar: Pretecnología. Dicho esto, no era solo una cuestión de notas; la actitud de Carmona en el colegio también dejaba que desear, y así lo transmitieron muchos de sus profesores.
De hecho, Carmona recuerda con ironía cómo llegaron a recomendar a sus padres que dejaran de llevarlo al colegio. Y la realidad es que Carmona reconoce que apenas estudió nada y que se formó 'en la universidad de la calle'.
El cantante explica que dada su situación tuvo que espabilarse desde bien pronto. Tanto es así que asegura que todo cuanto ha aprendido con el paso del tiempo lo tomó de los escenarios y de trabajar con otros músicos y productores.
Dicho esto, Antonio Carmona no menosprecia la importancia de los estudios; confiesa que si de algo se arrepiente es precisamente de no haber estudiado más cuando tuvo la oportunidad. Como cuando vivió cinco años en América sin aprender inglés.
Aunque sería fácil ahora para él acordarse de aquellos que pensaban que no llegaría a nada en la vida, el cantante opta por utilizar la plataforma de su voz para impulsar a otros jóvenes en una situación similar a tomarse más en serio su formación.
Al fin y al cabo, la realidad es que a pesar de que Antonio Carmona es una leyenda de la música española en este punto, el caso de su éxito no es una tendencia: es una situación excepcional que puede confundir a los más jóvenes.
Carmona es consciente de que unos estudios completos facilitan mucho la vida en la mayoría de los casos, mientras que por contraste dedicarse exclusivamente a la música dejando todo lo demás de lado implica un riesgo que no siempre sale bien.
En definitiva, Antonio Carmona es el vivo reflejo de que sí, se puede triunfar incluso si algo tan fundamental como los estudios falla. Pero a su vez, él mismo quiere lanzar el mensaje con conocimiento de causa de que si se puede estudiar, es una oportunidad que no se debe desaprovechar.
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