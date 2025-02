Antonio Canales deja la casa donde le acusaban de "inquiokupa" de forma repentina

Después de meses en disputa con sus caseros, Antonio Canales ha abandonado la vivienda de 'El Álamo' de forma repentina. El bailaor estaba acusado por los arrendatarios de ser un 'inquiokupa'y ahora, se ha marchado sin previo aviso de la propiedad. Los propietarios se han encontrado por sorpresa con este movimiento, tal y como han informado en 'Y ahora Sonsoles'.

Durante el programa, Carlos García López ha explicado la situación de los dueños: "Se va. La deja, la abandona. Nos hemos enterado por un vecino que nos ha llamado, que ha visto cómo estaba recogiendo todo y un camión se empezaba a llevar sus cosas", relataba el periodista.

No obstante, hay indicios de que la mudanza no se habría completado: "Las ventanas y las persianas siguen subidas", contaba el reportero. Por otro lado, todavía quedan algunas de sus pertenencias en la zona verde de la vivienda. "Se ven muchas cosas en el jardín, así que es de imaginar que esto va a durar aún, que va para largo. En una furgoneta no cabe toda una vida, tantos años viviendo en esta casa", expresaba a las puertas del domicilio.

Además, Canales ha compartido en redes sociales algunas imágenes de la vivienda, desmintiendo las acusaciones de los caseros. Durante este tiempo, el artista ha sido señalado por mantener la casa en unas condiciones insalubres: "Aquí no hay ratas de ningún tipo, yo tengo mi casa mejor cuidada que ella".