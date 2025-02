Antonio Banderas visita a Iker Jiménez y revela su experiencia más cercana a la muerte: "Lo que te pide el cuerpo es..."

El programa de Cuatro dirigido por Iker Jiménez, 'Cuarto Milenio', es el estandarte de las investigaciones paranormales en España. Si más no, es la propuesta de este tipo más vista en la televisión, como lo indican los números de audiencia que señalan que es una de las propuestas que mejor aceptación tiene en cuanto a audiencia.

El formato acostumbra a traer ciertos invitados, aunque pocos de los que han visitado el plató comandado por Iker Jiménez cuentan con la repercusión de uno de los mejores actores españoles de siempre: Antonio Banderas.

El intérprete malagueño ha aprovechado su visita a la 'Nave del misterio' para relatar una de las experiencias más sorprendentes que ha tenido. Se trata de su vivencia más cercana a la muerte, aunque antes ha querido destacar la temática paranormal que ha sobrevolado siempre en el mundo del teatro: "Hay un subgénero de sobrenaturalismo en el teatro español. Conocemos obras internacionales como 'Hamlet', que habla con el fantasma de su padre, pero en España, en la época medieval, 'La Celestina' es una bruja, un personaje fascinante que cruza el mundo sobrenatural", repasaba.

Un ataque al corazón y la "sensación de irse"

Banderas recordaba en un momento de la charla con Iker el momento en que sintió que le estaba dando un ataque al corazón, que también fue, precisamente, la vivencia más paranormal que ha tenido nunca: "Me estaba preparando un té y noto un dolor lejano en ambos brazos, pero pensé que era por haber hecho ejercicio. Empiezo a notar un sudor frío, me faltaba el aire, con una sensación de mucho sueño", revela sobre un suceso que ocurrió en 2017.

A partir de entonces, el malagueño apuntaba que tuvo la "sensación de irse" porque así se lo pedía su ser: "Lo que te pide el cuerpo es abandonarte, dejarte ir", explicaba. Después de tomar un par de aspirinas cuando el malestar era insoportable fue trasladado al hospital y comentaba que las dos pastillas seguramente le habían salvado la vida.

Más allá del susto, recuerda otro extraño suceso que tuvo lugar en el hospital. Se trata de una "señora mayor vestida de enfermera" que preguntó algo poco común y para nada esperable en un lugar y situación como esa: "Se me quedó mirando y me hizo una pregunta muy rara: '¿Usted cree en la cultura popular?' Le dije: Sí, ¿por qué?". A lo que ella respondió: '¿Por qué cree que se dice siempre 'Te amo con todo mi corazón' y no con el cerebro u otro órgano? Porque el corazón no es solamente un órgano que manda oxígeno a todo su cuerpo, es un almacén de sentimientos'", comentaba ante un Iker ojiplático.

Después de esas palabras de una persona a la que no volvió a ver en toda su estancia en el hospital, el pensamiento de Banderas cambió y se dio cuenta de que lo importante de la vida radica en los pequeños momentos: "Te das cuenta de que, cuando te colocas frente a la muerte, la vida cobra un valor extraordinario. Te das cuenta de la importancia de aprovechar cada segundo", explicaba al presentador vasco.