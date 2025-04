Antonio Banderas es el invitado de 'El Hormiguero' de hoy, lunes 7 de abril de 2025: Trayectoria y problema cardíaco

Después de un inicio de temporada complicado, 'El Hormiguero' vuelve a situarse como líder de audiencia en el 'prime time' televisivo. Esta semana, del 7 al 10 de abril, el programa de Pablos Motos recibirá la visita de seis invitados, tres actores y tres cantantes.

Hoy, lunes, su amigo Antonio Banderas irá a divertirse al plató de Antena 3. El malagueño estará presente para seguir promocionando su musical, 'Gypsy', que pronto superará las 150 funciones.

Durante la entrevista, Banderas hablará sobre sus próximos proyectos, repasando algunos de los momentos más destacados de su carrera y descubriendo su experiencia en Hollywood.

El famoso intérprete siempre había soñado con tener su propio teatro, un objetivo que cumplió a los 70 años de edad, después de sufrir un infarto. En su última visita a 'El Hormiguero', el andaluz habló sobre su cambio de actitud tras el incidente:

"Después del incidente cardíaco que sufrí, me he dado cuenta que el éxito en la vida es hacer lo que quieres, hacerlo cómo lo quieres y con la gente con la que lo quieres hacer. Yo cuando me marche quiero decir 'he hecho las cosas que quería hacer'. Presentar un espectáculo, divertirme, estar con mis compañeros", se sinceraba.

Antonio Banderas comenzó en la industria cinematográfica de la mano de Pedro Almodóvar, en la década de los ochenta. De hecho, fue el cineasta quien sugirió al actor que cambiara su nombre artístico, añadiendo una 's' al final de su primer apellido.

Después de algunos proyectos en España, pronto decidió dar el salto a Hollywood. En Los Ángeles obtuvo el papel de 'La máscara del zorro', donde interpretó a uno de los héroes más populares de la ficción.

En su trayectoria, ha trabajado con infinidad de artistas en proyectos de estudio como 'Entrevista con el vampiro', 'Indiana Jones y el dial del destino' o 'Shrek'. En este último trabajo, Banderas se encarga de poner voz al 'Gato con botas', uno de los personajes más queridos en las películas de animación.