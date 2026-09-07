Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ingresos BarçaEric GarciaLista Xavi Hernández Países BajosEspaña Mundiales ciclismoMbappéValencia - BarcelonaClasificación LaLiga sin VARXavi EspartEspaña - Nigeria Mundial sub-20Vuelta a EspañaEtapa 16 Vuelta a EspañaClasificación Vuelta a EspañaIgnasi QuerMcManaman LamineCuartos US OpenAubameyang BarçaArbeloaLamine Yamal EspañaPaco GonzálezPedrerolMarcos LlorenteEjercicioOutdoor
instagramlinkedin

Famosos

Antonio Banderas, contundente sobre la libertad: "No quiero morir sin ser libre; cada vez es más difícil opinar y mantener la personalidad"

El actor reflexiona sobre la creciente dificultad para expresarse con libertad y conservar la propia identidad

antonio banderas

antonio banderas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Premios Juventud hizo historia anoche desde Starlite Marbella. Tras 22 ediciones y 23 años de trayectoria en América, uno de los grandes eventos de la música y la cultura latina cruzó por primera vez el Atlántico para celebrar en España su primera edición europea. La colaboración entre TelevisaUnivision y Starlite ha permitido al formato dar un nuevo paso en su expansión internacional.

La llegada de Premios Juventud a Marbella convirtió a Andalucía en punto de encuentro para la industria musical y audiovisual en español a ambos lados del océano. Una cita que refuerza además la vocación con la que Starlite nació hace quince años: conectar culturas, mercados y artistas a través de la música y crear nuevos puentes entre España y Latinoamérica.

El actor Antonio Banderas

El actor Antonio Banderas / SPORT

Antonio Banderas no se queda callado

Uno de los rostros que no quiso perderse el evento fue el actor malagueño Antonio Banderas. Durante su encuentro, aprovechó para poner sobre la mesa una cuestión que le preocupa especialmente: la dificultad de expresarse con libertad en la actualidad.

Banderas defendió también la importancia de preparar a las nuevas generaciones para afrontar los retos de una sociedad en la que, a su juicio, cada vez resulta más necesario tener criterio propio. Para ello, consideró fundamental contar con información, pero no únicamente con la que llega a través de la actualidad y los acontecimientos del día a día.

El actor reivindicó el valor de la cultura y del arte como herramientas para desarrollar una mirada más profunda sobre el mundo. La lectura, la pintura, la música o incluso la capacidad de abstraerse, explicó, permiten a las personas cultivarse tanto a nivel individual como colectivo.

Noticias relacionadas y más

Banderas cerró su intervención poniendo el foco en una de sus principales inquietudes personales: la libertad. «Estoy con esa lucha interna, porque no quiero morirme sin ser libre», afirmó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de septiembre: 'La semana que viene...
  2. Alberto Sánchez, abogado experto en herencias: 'Siempre conviene hacer testamento en el momento en el que tengamos algo de patrimonio”
  3. Marc Gasol, sobre sus estudios: 'Yo era muy malo para el inglés. Si me escuchara ahora mi profesora de inglés cuando iba al colegio, en Sant Boi... se llamaba Loli. Cuando llegué a Memphis por primera vez con Pau y la familia apenas era capaz de decir dos palabras
  4. El desliz de Broncano antes de la tercera temporada de 'La Revuelta': 'Temo que...
  5. Rafael, albañil español trabajando en Suiza: 'Empecé como peón y ganaba unos 4.400 euros, con lo que pagaba, me quedaba en unos 3.000 euros limpios, mi nómina de ahora son unos 8.200
  6. El BOE lo confirma: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
  7. Lotería Nacional hoy, sábado: comprobar resultados del sorteo extraordinario del 5 de septiembre
  8. Barcelona rompe un récord histórico de calor durante este viernes de setiembre

Antonio Banderas, contundente sobre la libertad: "No quiero morir sin ser libre; cada vez es más difícil opinar y mantener la personalidad"

Antonio Banderas, contundente sobre la libertad: "No quiero morir sin ser libre; cada vez es más difícil opinar y mantener la personalidad"

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una dura crítica a Sánchez: "No estará entre los mejores presidentes del Gobierno"

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una dura crítica a Sánchez: "No estará entre los mejores presidentes del Gobierno"

Scott Galloway, experto en finanzas: "Los jubilados ricos no deberían recibir una pensión pública"

Scott Galloway, experto en finanzas: "Los jubilados ricos no deberían recibir una pensión pública"

Carolina Yuste confirma su relación con Bellerín

Carolina Yuste confirma su relación con Bellerín

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social: "En 2027, la edad de jubilación será de 65 o 67 años según los años cotizados"

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social: "En 2027, la edad de jubilación será de 65 o 67 años según los años cotizados"

Orion conquista Barcelona y se corona campeón de Red Bull Dance Your Style

Orion conquista Barcelona y se corona campeón de Red Bull Dance Your Style

Precio de la luz para mañana, martes 8 de septiembre: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, martes 8 de septiembre: las horas más baratas y más caras

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia