Antonio Banderas, contundente sobre la libertad: "No quiero morir sin ser libre; cada vez es más difícil opinar y mantener la personalidad"

Premios Juventud hizo historia anoche desde Starlite Marbella. Tras 22 ediciones y 23 años de trayectoria en América, uno de los grandes eventos de la música y la cultura latina cruzó por primera vez el Atlántico para celebrar en España su primera edición europea. La colaboración entre TelevisaUnivision y Starlite ha permitido al formato dar un nuevo paso en su expansión internacional.

La llegada de Premios Juventud a Marbella convirtió a Andalucía en punto de encuentro para la industria musical y audiovisual en español a ambos lados del océano. Una cita que refuerza además la vocación con la que Starlite nació hace quince años: conectar culturas, mercados y artistas a través de la música y crear nuevos puentes entre España y Latinoamérica.

El actor Antonio Banderas / SPORT

Antonio Banderas no se queda callado

Uno de los rostros que no quiso perderse el evento fue el actor malagueño Antonio Banderas. Durante su encuentro, aprovechó para poner sobre la mesa una cuestión que le preocupa especialmente: la dificultad de expresarse con libertad en la actualidad.

Banderas defendió también la importancia de preparar a las nuevas generaciones para afrontar los retos de una sociedad en la que, a su juicio, cada vez resulta más necesario tener criterio propio. Para ello, consideró fundamental contar con información, pero no únicamente con la que llega a través de la actualidad y los acontecimientos del día a día.

El actor reivindicó el valor de la cultura y del arte como herramientas para desarrollar una mirada más profunda sobre el mundo. La lectura, la pintura, la música o incluso la capacidad de abstraerse, explicó, permiten a las personas cultivarse tanto a nivel individual como colectivo.

Banderas cerró su intervención poniendo el foco en una de sus principales inquietudes personales: la libertad. «Estoy con esa lucha interna, porque no quiero morirme sin ser libre», afirmó.