Economía
Antonio Arias, notario, explica cómo ceder el usufructo de una vivienda: "Sin tener que donársela entera"
Ceder el usufructo de la casa permite a los progenitores seguir ayudando a sus hijos sin renunciar a la propiedad de la vivienda
La propiedad en usufructo permite que una persona pueda disfrutar de un bien que pertenece a otra sin ser su propietario. En este aspecto, el usufructuario tiene que conservar la propiedad, sin poder venderlo o alterar su esencia.
Es habitual que muchas personas tengan dudas sobre este tipo de gestiones. Por este motivo, el notario Antonio Arias, de Arias Peña notarios, ha explicado cómo funciona esta fórmula legal.
Según el experto, ceder el usufructo de la casa permite a los progenitores seguir ayudando a sus hijos sin renunciar a la propiedad de la vivienda. Además, no es necesario realizar una donación completa.
En la publicación de Instagram, Arias explica que puedes hacer esta cesión para uno o varios beneficiarios: "Puedes dejarlo todo a 1 o a todos, si quieres que todo lo disfrute por igual".
Esta cesión puede ser simultánea, mientras que todos los usufructuarios puedan usarla al mismo tiempo. No obstante, también puede ser sucesiva, comenzando por una persona y, "cuando falte, pasa el siguiente", afirma el notario.
Adicionalmente, es posible fijar una fecha de inicio o de final para el usufructo. "Hasta que mi hijo termine sus estudios o hasta que muera su madre", ejemplifica el notario.
Por último, Arias destaca que también se pueden fijar condiciones específicas en el contrato. De esta manera, los propietarios aseguran el control sobre el uso de la vivienda, según sus términos.
"Que lo conserven bien, que no lo alquilen o que cumplan algo concreto", indica Arias. Esta es una forma de que los puedan ceder el usufructo del domicilio a sus descendientes, sin tener que otorgarles el control del inmueble.
