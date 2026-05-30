Antonio Aguilar, experto en longevidad, analiza el desayuno de Penélope Cruz (52 años): "Es una combinación muy acertada"

Penélope Cruz (Madrid, 1974) es una de las actrices españolas más reconocidas y galardonadas de nuestro país. La intérprete cuenta con una amplia trayectoria en Hollywood y en España, ganando un Premio Oscar y tres Premios Goya.

En 2026, Penélope sigue con plena actividad en el mundo de la actuación. Durante los próximos meses, la actriz estrenará algunas de sus nuevas películas como 'Day Drinker' y 'La bola negra'.

Por este motivo, la artista madrileña conoce la importancia de cuidar su alimentación para mantenerse en buena forma. En una entrevista con la revista 'ELLE India', Cruz explicó algunos de sus hábitos saludables.

Para Penélope Cruz, la rutina de mañana y el desayuno son clave: "Me despierto sobre las 7:30. Necesito dormir 7 u 8 horas. Desayuno huevos o fruta, zumo de apio, cereales caseros, tostadas de espelta. Me encanta el café arábico orgánico con leche de almendras".

Desayunos sanos / .

En este contexto, la revista Hola! ha consulado al doctor Antonio L. Aguilar Shea, especialista en Medicina Familiar y Longevidad de Teladoc Health, cuál es su opinión sobre el desayuno de la famosa.

"Es una combinación muy acertada de desayuno equilibrado porque contiene los tres tipos de macronutrientes: hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables", explica el médico.

"Además de la fibra de la fruta y del pan integral, incluye antioxidantes y vitaminas presentes tanto en el huevo como en la fruta", detalla el médico Aguilar. Por otra parte, el especialista señala que los desayunos no deben ser pobres en proteína.

Por último, el experto en longevidad menciona uno de los fallos más habituales entre la población: "No desayunar o desayunar poco es uno de los errores más habituales", advierte el doctor Aguilar.