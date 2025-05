Antonia San Juan desvela en 'La Revuelta' el motivo de su marcha de 'La que se avecina': "Hoy en día no te pagan esos sueldos"

La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.'

El programa ha acogido hoy a la actriz Antonia San Juan para hablar sobre su trayectoria profesional dentro de la industria cinematográfica, pero también el presentador jiennense se ha interesado por su vida más íntima.

Durante la entrevista, Broncano ha mostrado interés en entender las razones de la actriz en dejar de formar parte del elenco de 'La que se avecina', cuando estaba en su máximo esplendor.

La intérprete ha reconocido que "me fui en la temporada seis". A lo que el conductor de 'La Revuelta' le ha cuestionado: "¿Fue por iniciativa propia?". Antonia San Juan no ha dudado y ha respondido con contundencia: "Sí".

A continuación, ha querido dejar claro que no se fue por dinero, aunque sería la respuesta más típica con tal de no contar la verdad: "Siempre queda mejor decir que me fui por dinero, pero qué va, me pagaban de p*ta madre y puntual. Decir que me fui porque me pagaban mal o porque no me pagaban es mentira. Me pagaban increíble".

"Hoy en día no te pagan esos sueldos, pero a veces es mejor decir que Antonia se fue por dinero. Me fui porque tenía otro sitio donde podía trabajar", ha desvelado en el programa de Televisión Española el motivo de su salida de 'La que se avecina'.

¿Cómo se va a ir alguien de La que se avecina por pasta? Las carretillas de dinero que debían salir de ahí. #LaRevuelta @Antonia_SanJuan pic.twitter.com/WbANrIWl6j — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 5, 2025

Sin embargo, ha admitido que había ciertas cosas de la serie que no compartía: "Ahí había cosas que no hablé. No puedo… A toro pasado no quiero conflictuarme con nada. Si no tuviese otra cosa, me hubiese comido una cosa que no me gustaba."