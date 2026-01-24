Antoni Damiel recibe un misterioso paquete a su casa: "Alexia Putellas, la hermana que siempre quise tener"

Recibir un envío en casa es algo habitual hoy en día, pero cuando los datos no coinciden con los de tu cuenta, la sorpresa está garantizada. Esto le ha sucedido a muchos consumidores, que ven cómo un paquete llega correctamente a su domicilio, pero con apellidos distintos a los suyos, generando confusión y preguntas sobre la seguridad y gestión de datos personales por parte de las compañías.

Esto le ha pasado, ni más ni menos, que a Antoni Daimiel, uno de los comentaristas y presentadores más reconocidos en España. Su trayectoria en Movistar Plus+ ha sido clave para la difusión del baloncesto, especialmente durante las retransmisiones de la NBA.

Un paquete extraño... y gracioso

Daimiel ha publicado en su cuenta de X que recibió un paquete a su nombre, aunque curiosamente estaba etiquetado con el nombre de Alexia Putellas Segura, la futbolista del FC Barcelona. Este error provocó sorpresa y cierta preocupación por la confidencialidad de los datos, ya que la coincidencia de domicilio no debía implicar que el envío se asignara a otra persona.

"He recibido un envío de una compañía en la que tengo cuenta de fidelización. Me ha llegado bien, a casa, pero con apellidos diferentes. @alexiaputellas, la hermana que siempre quise tener...", afirma.

Estos errores por parte de GLS suelen deberse a fallos en la digitalización de los datos o a problemas en el sistema de asignación de destinatarios, donde los nombres se mezclan durante el proceso logístico. Aunque la empresa asegura cumplir con la normativa de protección de datos, este tipo de confusiones demuestra que la tecnología aún no es infalible y que el control humano sigue siendo necesario para evitar incidencias que generen desconfianza.

Un cambio de aires

En una reciente entrevista con Alberto Chao en su canal de YouTube, Daimiel reflexionó sobre su carrera y la evolución de la profesión. Comentó cómo, a pesar de la salida de la NBA de Movistar, ha decidido permanecer en la plataforma, rechazando algunas ofertas que consideraba insuficientes para su experiencia. "De repente me han llegado propuestas de 100 euros brutos por partido", reconocía, subrayando la importancia de valorar la dignidad profesional por encima de la urgencia económica.

El comunicador señaló que su estabilidad financiera le permite tomar decisiones sin sentirse presionado. "Llevo 15 o 20 años con un muy buen sueldo, así que no tengo la necesidad que otros sí tienen", afirmó. Esta libertad le permite priorizar la calidad del trabajo y la contribución real al periodismo deportivo por encima de la visibilidad momentánea.

El periodista enfatizó que la dignidad de la profesión debería ser un criterio central en la toma de decisiones. Aceptar trabajos que no se ajustan a la experiencia o al valor del profesional contribuye a deteriorar las condiciones laborales y la percepción pública del periodismo. "Poco se ha pensado en la dignidad de este trabajo", lamentó, recordando que cada acción profesional tiene un impacto más amplio.

Además, Daimiel mencionó que actualmente las retransmisiones cuentan con multicámaras, un avance técnico que permite ofrecer distintas perspectivas del partido en tiempo real, enriqueciendo la experiencia de los espectadores y facilitando un análisis más completo del juego.