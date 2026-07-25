Antón Díez, experto financiero: "Tenemos una pirámide demográfica invertida en la que hay mucha gente jubilándose"

La pirámide de población de España puede comprometer la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Actualmente, el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad hacen que haya menos trabajadores por jubilado. Los expertos llaman a este fenómeno 'pirámide invertida' y es uno de los mayores desafíos para el estado de bienestar.

En los últimos años, el sistema de pensiones ha sufrido un incremento del gasto para soportar el pago de las prestaciones económicas. Durante una entrevista en el pódcast 'El sentido de la birra', el experto en finanzas Antón Díez ha analizado la situación actual.

Sagunt MRV VLC Jubilados pensionistas personas mayores Ley de Dependencia esperanza de vida envejecimiento población jubilación / Daniel Tortajada / LEV

El director general de N26 en España y Portugal advierte que uno de los principales problemas es que el número de trabajadores está disminuyendo: "Tenemos una pirámide demográfica invertida en la que hay mucha gente jubilándose, accediendo al sistema de pensiones y hay poca gente cotizando".

Según el especialista financiero, cerca de 500.000 personas cumplen los 67 años actualmente. En este contexto, se trata de una edad clave para solicitar la pensión de jubilación y puede llegar a las 750.000 personas anuales en 2044. Como resultado, podría haber un aumento del coste del 40%, sin contar la actualización de las prestaciones.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

A continuación, Díez señala que las carreras laborales de las personas que se están jubilando tenían mejores salarios que la generación anterior: "Te suma un 40% de coste adicional y es que los que están cumpliendo 67 años son una de las generaciones que ha trabajado con mayor productividad en España".

El director de banca detalla que "han trabajado muchos años y han trabajado con muy buenos sueldos. Entonces, como han cotizado correspondiente a su buen trabajo y a sus buenos sueldos, les corresponde pensiones medias más elevadas que las que se han estado dando hasta ahora".

De esta manera, el sistema necesita una nueva forma de financiar las pensiones para mantener el equilibrio: "Ahora ya esos números no salen porque al final tienes una base de cotizantes mucho más pequeña que la base de pensionistas. Se estaban utilizando otros mecanismos para seguir pagándolas y gran parte es transferencias del Estado a la Seguridad Social".

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Seguridad Social en 2025, en España hay más personas que se jubilan que bebés nacen. En 2024 se registraron 368.065 nuevas altas de jubilación en la Seguridad Social, un 12,6% más que el ejercicio anterior. Por otra parte, nacieron 322.043 bebés en el mismo periodo.