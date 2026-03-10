La antigua radio de tu abuelo se ha convertido en un tesoro: pueden pagarte mucho dinero por ella

Quién no ha visto una antigua radio de válvulas de los años 50, probablemente en casa de sus padres o abuelos, como las modelos Philips BX170 o similares, que eran electrodomésticos familiares habituales y que hoy se han erigido como piezas estrella para coleccionistas por su diseño y su sonido analógico.

El dial que sintoniza con los coleccionistas

Fabricadas en masa para hogares de la posguerra, estas radios de madera contrachapada destacan por un toque único: el dial con escala iluminada o la tapicería original de tela. Para que mantengan un alto valor no deben presentar fallos obvios a simple vista, pero su rareza radica en que pocas sobrevivieron completas con antenas y altavoz intactos.

Para que te hagas una idea, un ejemplar operativo en buen estado supera los 500 euros en subastas, multiplicando su valor si incluye algunos elementos originales y capta emisoras AM sin interferencias. Eso es lo que más buscan los coleccionistas hoy en día, aunque si conservas una en buen estado seguro que encuentras algún comprador.

En plataformas especializadas de compraventa, rondan los 280-500 euros por unidades funcionales, priorizando aquellas sin corrosión en los condensadores ni grietas en la caja; incluso algunas que sí presentan algún pequeño desperfecto continúan atrayendo a los restauradores.

Radios antiguas / Archivo

El auge de lo analógico en estos últimos años, impulsado por una era totalmente digital, eleva estas radios a auténticos iconos de un tiempo que ya se ha perdido. Ahora mismo ocurre con la mayoría de aparatos: si conservas algo analógico, es muy probable que haya compradores interesados.

Si conservas alguna de estas radios de válvulas antiguas, la recomendación principal es que la limpies con un paño seco evitando líquidos, prueba el dial girando suavemente y verifica el estado de las válvulas; en caso de duda, acude a un profesional para certificar circuitos, estado y posible valor.

Además, otros artículos como los transistores Sony de los 70, tocadiscos portátiles o lámparas de mesa viven un furor paralelo, impulsados por la nostalgia hacia lo analógico que está transformando lo obsoleto en un auténtico tesoro para muchos coleccionistas, dispuestos a pagar mucho dinero.