La Antigua Fábrica Estrella Damm supera los 100.000 asistentes en 2025

La Antigua Fábrica Estrella Damm continúa consolidándose como uno de los espacios de referencia de la vida social y cultural de Barcelona. A lo largo de 2025, el emblemático edificio de la calle Rosselló 515 ha sido escenario de 228 eventos relacionados con la cultura, la gastronomía o el deporte, que han atraído a más de 106.000 asistentes.

Durante el año, la Antigua Fábrica Estrella Damm volvió a acoger eventos tan destacados como el festival BAM – Barcelona Acció Musical, celebrado en el marco de las fiestas de la Mercè, o el Sant Jordi Musical, que contó con las actuaciones de artistas y grupos como Suu, Ginestà, Doctor Prats o Sexenni, entre otros nombres del panorama musical catalán.

También ha acogido otros acontecimientos culturales como la Fiesta de los Premios Gaudí, la Diada Castellera de la Sagrada Familia o el Sant Jordi de Nadal, así como eventos deportivos y gastronómicos.

Visitas guiadas a la Antigua Fábrica Estrella Damm

Además de acoger eventos de referencia para la ciudad, la Antigua Fábrica Estrella Damm ha seguido impulsando su programa de visitas guiadas, consolidado como una propuesta de ocio cultural en la ciudad. Situada en una zona de gran atractivo turístico, junto al Recinto Modernista de Sant Pau y la Sagrada Familia, la Antigua Fábrica se ha convertido en un punto de interés tanto para el público local como para visitantes nacionales e internacionales.

Durante este último año, 7.310 personas recorrido sus instalaciones para descubrir cómo se elaboraba la cerveza hace un siglo y conocer el archivo histórico de Damm. Este espacio alberga una de las colecciones privadas más importantes de Catalunya, con 148.000 objetos que documentan la historia de la compañía y reflejan los cambios culturales, económicos y sociales que se han producido desde su fundación en 1876.

Durante la visita, los asistentes también pueden disfrutar de experiencias gastronómicas como una cata guiada de cervezas Damm o un menú maridaje con cinco platos en uno de los históricos espacios del edificio.

Desde su apertura al público en 2010, tras la rehabilitación de sus instalaciones, la Antigua Fábrica Estrella Damm se ha posicionado como uno de los centros neurálgicos de la actividad social y cultural de Barcelona, acogiendo conciertos, festivales, celebraciones populares, eventos corporativos y experiencias gastronómicas. A través del impulso y apoyo a este tipo de iniciativas, Damm refuerza su compromiso con el tejido social y cultural de la ciudad y con la comunidad local, con la que mantiene un estrecho vínculo desde sus orígenes.