La Antigua Fábrica Estrella Damm celebra La Mercè con las mejores propuestas musicales de artistas emergentes
El sábado 27 y el domingo 28 de septiembre, el número 515 de la calle Rosselló ofrecerá una completa programación con música en directo y DJs, propuestas gastronómicas de la mano de foodtrucks locales y sesiones gratuitas de cata de cervezas
Los próximos sábado 27 y domingo 28 de septiembre, la Antigua Fábrica Estrella Damm volverá a llenarse de música para celebrar la fiesta mayor de La Mercè. El recinto de la calle Rosselló ofrecerá una completa programación musical a cargo de nuevos talentos y propuestas emergentes, que se complementará con una propuesta gastronómica de la mano de foodtrucks locales y sesiones gratuitas de cata de cervezas para todas aquellas personas que quieran degustar las especialidades de la cervecera.
Un año más, la Antigua Fábrica será una de las sedes principales del BAM – Barcelona Acció Musical, con una clara apuesta por el talento local y emergente. La programación de este año girará en torno a la tradición y la canción contemporánea revisitada, y del pop contemplativo
con tintes electrónicos. Así, el cartel incluirá propuestas tan diversas como las aclamadas Fillas de Cassandra, que convertirán el recinto en un ritual donde el folclore gallego se funde con la mitología griega y la electrónica contemporánea; el directo fresco y de actitud punk de Ven’nus –proyecto de la sabadellense Valèria Núñez–; los sonidos urbanos de Ultralone, aclamado como la nueva estrella de la escena underground catalana; el espectáculo vanguardista y transgresor de Gigi Ros; o el delicado directo del dúo Ani in the Hall, que presentará su nuevo EP Inteligencia romántica, entre muchos otros.
Las actuaciones musicales irán acompañadas de propuestas gastronómicas a cargo de foodtrucks locales que invitarán a vivir La Mercè con todos los sentidos. Se podrán degustar, entre otros, las empanadas y milanesas de Chalito, las hamburguesas ecológicas y de Km 0 de Fileteando y las tentaciones dulces de Santagloria.
Entre concierto y concierto, también se podrá disfrutar de sesiones gratuitas de cata de cervezas para que los amantes de la cerveza puedan descubrir de primera mano todas las especialidades de Damm. Se han programado cuatro sesiones cada día, que comenzarán a las 14:00 h, 15:00 h, 17:00 h y 18:00 h en la Sala de Básculas.
Vasos inteligentes y reutilizables
Después de la buena acogida que tuvo en ediciones anteriores, las personas que visiten la Antigua Fábrica Estrella Damm podrán volver a probar “Filling Good”, el vaso de cerveza reutilizable e inteligente desarrollado por Damm que tiene como objetivo mejorar la experiencia de los consumidores en grandes eventos, reduciendo el tiempo de espera en las colas y garantizando una correcta conservación de la temperatura de la cerveza. Se trata de un vaso de aluminio y cerámica 100% sostenible, con forma de barril de cerveza, que incorpora un dispositivo inteligente capaz de comunicarse con un lector para efectuar los cobros de forma ágil y rápida.
Quienes deseen sumarse a esta iniciativa que promueve la sostenibilidad en grandes eventos podrán alquilar un vaso “Filling Good” por 3 €, una cantidad que se devolverá de inmediato en forma de crédito gratuito y que podrán utilizar para sus primeras consumiciones. El funcionamiento es muy sencillo: solo tendrán que descargar la aplicación “Filling Good” y vincular una tarjeta de crédito con el vaso inteligente para gestionar los pagos. A partir de ese momento, se podrá pagar directamente en la barra a través del dispositivo NFC ubicado en la base del vaso, y disfrutar de una cerveza fresca desde el primer hasta el último sorbo.
La programación musical de Estrella Damm en La Mercè arranca en la playa del Bogatell
El viernes 26 de septiembre, Estrella Damm dará el pistoletazo de salida a su programación musical de La Mercè con una noche de conciertos en el Escenario Mediterráneamente de la playa del Bogatell. La cita reunirá a tres de las voces femeninas más representativas del
panorama actual: Mushka, Rigoberta Bandini y Lia Kali, en una noche que situará el talento femenino en el centro de la escena y que promete ser uno de los momentos más vibrantes de la fiesta mayor de Barcelona.
Horarios de las actuaciones del BAM en la Antigua Fábrica Estrella Damm
Antigua Fábrica Estrella Damm Rosselló 515, 08025 Barcelona Horario de apertura: 13:00 h – 21:00 h
Sábado 27 de septiembre
13:15 Ven’nus
14:15 Chica Acosta b2b Phran
16:30 Ultralone
17:40 Hadren
18:50 Fillas de Cassandra
20:15 Gregotechno
Domingo 28 de septiembre
13:15 St. Frances
14:15 Polyglot. Muck b2b Miramizu + EYRA b2b Adrasha
16:30 Sofia
17:40 Giga Ros
18:50 Ani in the Hall
20:15 Verde Prato
Horario de las sesiones de cata de Cervezas
Sala de Básculas de la Antigua Fábrica Estrella Damm Actividad gratuita (Plazas limitadas)
Sábado 27 de septiembre: 14:00 – 14:45 h 15:00 – 15:45 h 17:00 – 17:45 h 18:00 – 18:45 h
Domingo 28 de septiembre: 14:00 – 14:45 h 15:00 – 15:45 h 17:00 – 17:45 h 18:00 – 18:45 h
- Fati Vázquez destapa su romance con Lamine Yamal y le lanza una advertencia
- El motivo por el que Pedri practica ayuno intermitente: 'Me siento mucho mejor
- Así es la enigmática esposa de Dembélé: pocos conocen su historia
- Un famoso periodista se enfrenta a un taxista en Madrid tras un episodio de catalanofobia
- Álvaro Benito carga contra el Balón de Oro: 'No me acabo de creer este premio
- Una española sale sola por la noche en Marruecos y llega a esta reflexión: 'Es peligrosamente bonito
- Sale a la luz el sueldo de Tomàs Molina como hombre del tiempo en TV3
- Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: 'Llegan tormentas torrenciales