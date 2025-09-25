La Antigua Fábrica Estrella Damm celebra La Mercè con las mejores propuestas musicales de artistas emergentes

Los próximos sábado 27 y domingo 28 de septiembre, la Antigua Fábrica Estrella Damm volverá a llenarse de música para celebrar la fiesta mayor de La Mercè. El recinto de la calle Rosselló ofrecerá una completa programación musical a cargo de nuevos talentos y propuestas emergentes, que se complementará con una propuesta gastronómica de la mano de foodtrucks locales y sesiones gratuitas de cata de cervezas para todas aquellas personas que quieran degustar las especialidades de la cervecera.

Un año más, la Antigua Fábrica será una de las sedes principales del BAM – Barcelona Acció Musical, con una clara apuesta por el talento local y emergente. La programación de este año girará en torno a la tradición y la canción contemporánea revisitada, y del pop contemplativo

con tintes electrónicos. Así, el cartel incluirá propuestas tan diversas como las aclamadas Fillas de Cassandra, que convertirán el recinto en un ritual donde el folclore gallego se funde con la mitología griega y la electrónica contemporánea; el directo fresco y de actitud punk de Ven’nus –proyecto de la sabadellense Valèria Núñez–; los sonidos urbanos de Ultralone, aclamado como la nueva estrella de la escena underground catalana; el espectáculo vanguardista y transgresor de Gigi Ros; o el delicado directo del dúo Ani in the Hall, que presentará su nuevo EP Inteligencia romántica, entre muchos otros.

Las actuaciones musicales irán acompañadas de propuestas gastronómicas a cargo de foodtrucks locales que invitarán a vivir La Mercè con todos los sentidos. Se podrán degustar, entre otros, las empanadas y milanesas de Chalito, las hamburguesas ecológicas y de Km 0 de Fileteando y las tentaciones dulces de Santagloria.

Entre concierto y concierto, también se podrá disfrutar de sesiones gratuitas de cata de cervezas para que los amantes de la cerveza puedan descubrir de primera mano todas las especialidades de Damm. Se han programado cuatro sesiones cada día, que comenzarán a las 14:00 h, 15:00 h, 17:00 h y 18:00 h en la Sala de Básculas.

Vasos inteligentes y reutilizables

Después de la buena acogida que tuvo en ediciones anteriores, las personas que visiten la Antigua Fábrica Estrella Damm podrán volver a probar “Filling Good”, el vaso de cerveza reutilizable e inteligente desarrollado por Damm que tiene como objetivo mejorar la experiencia de los consumidores en grandes eventos, reduciendo el tiempo de espera en las colas y garantizando una correcta conservación de la temperatura de la cerveza. Se trata de un vaso de aluminio y cerámica 100% sostenible, con forma de barril de cerveza, que incorpora un dispositivo inteligente capaz de comunicarse con un lector para efectuar los cobros de forma ágil y rápida.

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa que promueve la sostenibilidad en grandes eventos podrán alquilar un vaso “Filling Good” por 3 €, una cantidad que se devolverá de inmediato en forma de crédito gratuito y que podrán utilizar para sus primeras consumiciones. El funcionamiento es muy sencillo: solo tendrán que descargar la aplicación “Filling Good” y vincular una tarjeta de crédito con el vaso inteligente para gestionar los pagos. A partir de ese momento, se podrá pagar directamente en la barra a través del dispositivo NFC ubicado en la base del vaso, y disfrutar de una cerveza fresca desde el primer hasta el último sorbo.

La programación musical de Estrella Damm en La Mercè arranca en la playa del Bogatell

El viernes 26 de septiembre, Estrella Damm dará el pistoletazo de salida a su programación musical de La Mercè con una noche de conciertos en el Escenario Mediterráneamente de la playa del Bogatell. La cita reunirá a tres de las voces femeninas más representativas del

panorama actual: Mushka, Rigoberta Bandini y Lia Kali, en una noche que situará el talento femenino en el centro de la escena y que promete ser uno de los momentos más vibrantes de la fiesta mayor de Barcelona.

Horarios de las actuaciones del BAM en la Antigua Fábrica Estrella Damm

Antigua Fábrica Estrella Damm Rosselló 515, 08025 Barcelona Horario de apertura: 13:00 h – 21:00 h

Sábado 27 de septiembre

13:15 Ven’nus

14:15 Chica Acosta b2b Phran

16:30 Ultralone

17:40 Hadren

18:50 Fillas de Cassandra

20:15 Gregotechno

Domingo 28 de septiembre

13:15 St. Frances

14:15 Polyglot. Muck b2b Miramizu + EYRA b2b Adrasha

16:30 Sofia

17:40 Giga Ros

18:50 Ani in the Hall

20:15 Verde Prato

Horario de las sesiones de cata de Cervezas

Sala de Básculas de la Antigua Fábrica Estrella Damm Actividad gratuita (Plazas limitadas)

Sábado 27 de septiembre: 14:00 – 14:45 h 15:00 – 15:45 h 17:00 – 17:45 h 18:00 – 18:45 h

Domingo 28 de septiembre: 14:00 – 14:45 h 15:00 – 15:45 h 17:00 – 17:45 h 18:00 – 18:45 h