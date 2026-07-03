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TELEVISIÓN

Antena 3 se despide de 'El Hormiguero'

Pablo Motos puso punto final a la veinteava edición del formato de Atresmedia

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero'

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero' / SPORT

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Punto final a la veinteava edición de 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos. El formato de Antena 3 se despidió de la audiencia con una última entrevista a Antonio Resines y Quim Gutiérrez, quienes acudieron a presentar su último proyecto audiovisual: 'Haciendo amigos', una película dirigida por David Marqués.

El programa de Motos no ha tenido una temporada nada sencilla, especialmente por la competencia directa con 'La Revuelta', formato conducido por David Broncano. Sin embargo, 'El Hormiguero' se ha vuelto a imponer al programa de Televisión Española y ha vuelto a liderar el 'acces prime time' de lunes a jueves.

En su última emisión, el formato de Antena 3 fue el tercer programa más visto de España, al reunir una audiencia media de 1,5 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 25,1%.

Pablo Motos pidiendo disculpas en 'El Hormiguero'

Pablo Motos pidiendo disculpas en 'El Hormiguero' / atresplayer

Unos datos magníficos para cerrar la temporada, especialmente si se comparan con los de 'La Revuelta', que registró una media de 1,2 millones de espectadores y un 10,8% de cuota de pantalla.

'El Hormiguero', clave en las elecciones del Real Madrid

Uno de los momentos más cuestionados de la temporada fue cuando Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, acudió al programa de Motos para presentar su proyecto electoral para el conjunto blanco, donde desveló que tenía cerrado el fichaje de Erling Haaland, futbolista del Manchester City.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anoche en ‘El Hormiguero’ al anunciar el fichaje de Haaland

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anoche en ‘El Hormiguero’ al anunciar el fichaje de Haaland / ANTENA 3

En cambio, Florentino Pérez decidió rechazar la propuesta de acudir a 'El Hormiguero' y apostó por ir a 'Horizonte'. Se rumoreó que podía haber una salida de 'El Hormiguero' a otra cadena de televisión, pero finalmente se quedarán una temporada más en Atresmedia.

La despedida de Pablo Motos

El pasado miércoles, el presentador valenciano se despidió de la audiencia del formato de Antena 3 hasta después de vacaciones: "Volvemos en septiembre con algunas novedades que todavía no os podemos contar, pero creo que os va a gustar bastante".

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Por último, Motos señaló: "Feliz verano a todos, poneros protector para el sol, cuidados mucho". Durante este mes de julio, el equipo de 'El Hormiguero' se pondrá manos a la obra para preparar la próxima temporada con el objetivo de mejorar sus resultados de audiencia.

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Antena 3 dice adiós a 'El Hormiguero'

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