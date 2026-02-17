El Año Nuevo Chino explicado de forma fácil y sencilla: ¿Cómo se celebra y cuáles son las tradiciones clave?

Muchos piensan de forma erróena que el Año Nuevo Chino consiste en una festividad que se celebra durante una única jornada, pero nada más lejos de la realidad: consiste en una tradición que cuenta con una duración de hasta 15 días.

Por tanto, este mismo 2026 comenzará el día 17 de febrero y durará hasta el próximo 3 de marzo; un periodo en el que cada uno de los días del Año Nuevo Chino se celebra de una manera diferente.

Las tradiciones que se siguen durante este evento son de lo más variadas, pero la mayor parte de las mismas giran en torno a un deseo concreto: atraer dinero, suerte y prosperidad dentro de la familia.

En este sentido, una de las claves tiene que ver con servir comidas y cenas con alimentos que tengan que ver con estos tres conceptos: desde pescado (que en chino se pronuncia a través de un fónema parecido al de superávit) hasta bolas de masa con forma de lingotes de oro.

Por otro lado, durante estos 15 días se llevan a cabo varios rituales en relación a no ahuyentar a la buena fortuna con tal de que entre más dinero en casa. Estas costumbres se llevan a cabo a través de distintas conductas como, por ejemplo:

Quedarse en casa pare recibir la suerte que entre durante el Año Nuevo Chino

pare recibir la suerte que entre durante el Año Nuevo Chino Lanzar fuegos artificiales para espantar malos espíritus

para espantar malos espíritus Regalar dinero dentro de un sobre rojo

dentro de un sobre rojo No lavarse ni cortarse el cabello durante el primer día de las fiestas para nointerrumpir el ciclo de prosperidad que se acaba de iniciar

durante el primer día de las fiestas para nointerrumpir el ciclo de prosperidad que se acaba de iniciar Visitar a los suegros como gesto de respeto a los mayores

Además de esto, hay otro tipo de tradiciones que se corresponden con detalles temáticos del propio evento. Entre ellas, encontramos la idea de que el color rojo es la tonalidad principal de estas fiestas por una leyenda china en la que un aldeano evitó la destrucción de su pueblo frente a un dragón llamado ¨Nian¨ al colgar pancartas rojas en la puerta de su casa.

Por último, hay que tener en cuenta que cada Año Nuevo Chino está representado por uno de los animales que aparecen en el calendario zodíaco de China y, en el caso de 2026, este se corresponde con el caballo.