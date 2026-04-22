Un año después de la tragedia del Hudson, la familia Escobar Camprubí transforma el duelo en una fundación benéfica

La familia Escobar Camprubí presentó la Fundación Escobar Camprubí con una gala benéfica en el Real Club de Polo de Barcelona. El acto coincide con el primer aniversario del funeral, tras la tragedia en el Hudson, donde perdieron la vida Agustín Escobar Cañadas, Mercè Camprubí Montal y sus tres hijos durante un vuelo turístico en helicóptero, en Nueva York.

La familia acudió hace unos días a Nueva York para conmemorar el primer aniversario de la tragedia y reclamar, junto a congresistas americanos, una reforma urgente de la seguridad de los helicópteros turísticos. Tras este acto, los hermanos de la querida y recordada Mercè Camprubí, arropados por familiares y amigos, celebran esta noche su primera gala benéfica en Barcelona para dar a conocer oficialmente la fundación que lleva el nombre de sus seres queridos.

La gala, presentada por el humorista Jordi Ríos, ha acogido a más de 400 invitados en el Real Club de Polo de Barcelona. En ella, los patronos de la fundación, encabezados por su presidenta, Berta Camprubí, y Joan Camprubí, vicepresidente de la misma y hermanos de Mercè Camprubí, fallecida en la tragedia en Nueva York, han llevado a cabo la presentación oficial de la entidad.

La cena, a cargo de Le Chef, ha contado con el apoyo de los sponsors de materiales Options, bodega Codorniu, junto a Damm y CocaCola, además de Videoson, en materia audiovisual. Guiada por la plan manager Alex Maurizot, de A.M events, ha sido escenario de la primera entrega de los Premios Escobar Camprubí 2026, que reconocerán cada año a organizaciones destacadas en las tres categorías del lema de la fundación:

Premio Soníe 2026: Pallapupas: Payasos de Hospital. Lo ha recibido Angie Rosales, presidenta de la organización, de manos de María José Escobar, vicepresidenta de la Fundación Escobar Camprubí.

Lo ha recibido Angie Rosales, presidenta de la organización, de manos de María José Escobar, vicepresidenta de la Fundación Escobar Camprubí. Premio Vive 2026: Asociación Española contra el Cáncer. Ha recaído en el doctor Laureano Molins López-Rodó, presidente de la AECC, de manos de Merche Montal, patrona de la fundación.

Ha recaído en el doctor Laureano Molins López-Rodó, presidente de la AECC, de manos de Merche Montal, patrona de la fundación. Premio Ayuda 2026: Fundació La Caixa. Lo ha recogido Josep Maria Coronas, director general de la Fundació La Caixa, de manos de Juan Camprubí, patrono de la fundación.

Berta Camprubí, presidenta de la Fundación Escobar Camprubí: "Esta fundación es nuestra manera de mantener viva la memoria de Agustín, Mercè y los niños. Sonríe, Vive, Ayuda era su forma de entender la vida, y queremos que sea también el motor de todo lo que hagamos desde aquí."

Joan Camprubí, patrono de la Fundación Escobar Camprubí: "Hoy, un año después, queremos que esta noche sea una celebración de lo que ellos representaban. El dolor no desaparece, pero estamos convencidos de que canalizarlo en ayuda a quienes más lo necesitan es la mejor forma de honrarlos."

Una fundación para honrar a la familia Escobar Camprubí

Bajo el lema "Sonríe · Vive · Ayuda", la Fundación Escobar Camprubí trabaja en cuatro ámbitos: la promoción de una nueva normativa de seguridad aérea para helicópteros turísticos en Estados Unidos, la organización de eventos deportivos solidarios, programas de acompañamiento emocional a niños con enfermedades avanzadas y a personas en procesos de duelo. Entre estas iniciativas destaca el programa de becas escolares en el colegio San Ignacio Jesuitas Sarriá, centro donde estudiaban Mercè Jr., Víctor y Agus, para que su recuerdo siga presente entre sus compañeros.

En el ámbito de la seguridad aérea, la fundación ha trabajado junto a congresistas americanos para impulsar una nueva legislación que aumente la seguridad en los vuelos turísticos de helicópteros, con el objetivo de que ninguna familia pase por la misma tragedia.

En cuanto a los eventos deportivos solidarios, en 2025 se recaudaron más de 7.000 euros, destinados al programa de becas. Para 2026 la agenda incluye las Olimpiadas Solidarias el 6 de junio, el II Tenismania Mercè el 25 de junio, el II Torneo de Golf Escobar Camprubí el 24 de septiembre, el Torneo de Pádel "5 stars" el 14 de noviembre y una competición de ski en Baqueira pendiente de fecha.

El Programa Sonrisas Escobar Camprubí

Los fondos recaudados en la gala se destinarán al Programa Sonrisas Escobar Camprubí, un programa de paliativos pediátricos a domicilio desarrollado en colaboración con Pallapupas. La primera fase tiene una duración de seis meses y una inversión de 10.000 euros.

Noticias relacionadas

Como cierre de la velada, los asistentes han abierto una caja regalo con la nariz roja de Pallapupas. Berta Camprubí, presidenta de la fundación, y Angie Rosales, presidenta de Pallapupas, han explicado el proyecto.