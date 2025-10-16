"Este año te van a despedir": el abogado que alerta del aumento de despidos en España

Millones de trabajadores temen a diario perder sus puestos de trabajo. Aunque España sigue registrando buenos datos en lo relativo al paro (si comparamos con la situación de la que venimos), todo parece indicar que el número de despidos sigue creciendo. Y eso es lo que denuncia Juanma Lorente, abogado laboralista que ha abierto un debate en redes sociales.

"Este año te van a despedir". Así comienza el último vídeo publicado en TikTok por este conocido abogado experto en derecho laboral que alerta del aumento de despidos en España y ofrece una guía práctica para saber cómo actuar si llega el momento.

En 2024, se registraron más de 2 millones de despidos en España y la cifra está creciendo: "no se trata de asustar, sino de estar preparados", afirma con rotundidad el abogado, al mismo tiempo que comparte consejos legales para proteger los derechos del trabajador desde el minuto uno del despido.

Guía práctica para trabajadores que se enfrentan a una situación de despido

Uno de los consejos más importantes es grabar la conversación con la empresa: es legal siempre que tú participes en dicha conversación y "no tienes que avisar al jefe". Son grabaciones que pueden resultar determinantes durante un juicio, puesto que muchas veces se dicen frases o promesas que la empresa niega.

Otra recomendación es firmar la carta de despido añadiendo la frase "no conforme", puesto que algunas empresas aprovechan el desconocimiento del trabajador para incluir documentos que simulan una baja voluntaria, haciendo que puedas perder tu derecho a indemnización y paro.

Juanma Lorente también recuerda que el trabajador dispone de 20 días hábiles para demandar desde la entrega de la carta de despido, por lo que la búsqueda rápida de un buen abogado laboral es esencial: "muchos llegan al despacho con el plazo a punto de vencer, lo cual complica mucho el caso".

Finalmente, nunca borres los chats ni los correos de trabajo tras el despido siempre que sigas teniendo acceso a ello: "pueden ser la clave para ganar el juicio".