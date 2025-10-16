Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

ECONOMÍA

"Este año te van a despedir": el abogado que alerta del aumento de despidos en España

Juanma Lorente recuerda que en 2024 se formalizaron más de 2 millones de despidos, cifras en ascenso

despidos

despidos

David Cruz

David Cruz

Millones de trabajadores temen a diario perder sus puestos de trabajo. Aunque España sigue registrando buenos datos en lo relativo al paro (si comparamos con la situación de la que venimos), todo parece indicar que el número de despidos sigue creciendo. Y eso es lo que denuncia Juanma Lorente, abogado laboralista que ha abierto un debate en redes sociales.

"Este año te van a despedir". Así comienza el último vídeo publicado en TikTok por este conocido abogado experto en derecho laboral que alerta del aumento de despidos en España y ofrece una guía práctica para saber cómo actuar si llega el momento.

En 2024, se registraron más de 2 millones de despidos en España y la cifra está creciendo: "no se trata de asustar, sino de estar preparados", afirma con rotundidad el abogado, al mismo tiempo que comparte consejos legales para proteger los derechos del trabajador desde el minuto uno del despido.

Guía práctica para trabajadores que se enfrentan a una situación de despido

Uno de los consejos más importantes es grabar la conversación con la empresa: es legal siempre que tú participes en dicha conversación y "no tienes que avisar al jefe". Son grabaciones que pueden resultar determinantes durante un juicio, puesto que muchas veces se dicen frases o promesas que la empresa niega.

Otra recomendación es firmar la carta de despido añadiendo la frase "no conforme", puesto que algunas empresas aprovechan el desconocimiento del trabajador para incluir documentos que simulan una baja voluntaria, haciendo que puedas perder tu derecho a indemnización y paro.

Juanma Lorente también recuerda que el trabajador dispone de 20 días hábiles para demandar desde la entrega de la carta de despido, por lo que la búsqueda rápida de un buen abogado laboral es esencial: "muchos llegan al despacho con el plazo a punto de vencer, lo cual complica mucho el caso".

Noticias relacionadas y más

Finalmente, nunca borres los chats ni los correos de trabajo tras el despido siempre que sigas teniendo acceso a ello: "pueden ser la clave para ganar el juicio".

TEMAS

  1. David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
  2. Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
  3. La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
  4. Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
  5. La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
  6. ¿Qué debe hacer la familia cuándo fallece el titular de una cuenta bancaria?
  7. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias
  8. Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: 'Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso

Experto inmobiliario advierte: esta es la clave crucial para comprar una vivienda según tu perfil

Experto inmobiliario advierte: esta es la clave crucial para comprar una vivienda según tu perfil

Un experto en vivienda, sobre los pisos turísticos: 'de cero pisos a casi 400.000'

Un experto en vivienda, sobre los pisos turísticos: 'de cero pisos a casi 400.000'

Un médico español deja su profesión y se va a Alemania: gana el doble sirviendo mesas

Un médico español deja su profesión y se va a Alemania: gana el doble sirviendo mesas

Lleva más de 30 años con su pareja y no se casa para no perder la pensión de viudedad

Lleva más de 30 años con su pareja y no se casa para no perder la pensión de viudedad

"Este año te van a despedir": el abogado que alerta del aumento de despidos en España

"Este año te van a despedir": el abogado que alerta del aumento de despidos en España

Así cambiará el tiempo en España a partir del fin de semana: qué zonas se verán afectadas por las lluvias

Así cambiará el tiempo en España a partir del fin de semana: qué zonas se verán afectadas por las lluvias

Cuánto pagan los autónomos en 2025: así quedan las cuotas antes de la subida del Gobierno

Cuánto pagan los autónomos en 2025: así quedan las cuotas antes de la subida del Gobierno

El déficit de talento ya es el principal freno para el crecimiento de las empresas españolas, alertan CEOE y Grupo Clave

El déficit de talento ya es el principal freno para el crecimiento de las empresas españolas, alertan CEOE y Grupo Clave