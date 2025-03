Anna Lewandowska, mujer de Lewandowski: "Me gusta Barcelona, nadie te juzga"

Anna Lewandowska, ex karateka, fue representante de Polonia y múltiple medallista en campeonatos mundiales, europeos y polacos. No obstante, en España es conocida por ser la mujer de Robert Lewandowski, futbolista del FC Barcelona.

La empresaria se trasladó a la Ciudad Condal en 2022, después del fichaje de su marido, y hace pocos meses ha abierto un negocio en el centro de la capital catalana.

La deportista es muy popular en su país natal, y en redes sociales acumula más de 6 millones de seguidores. En su perfil, crea contenido sobre nutrición y bienestar.

Recientemente, Lewandowska ha concedido una entrevista a 'Vanitatis', hablando sobre su adaptación en Barcelona, revelando que es lo que más le gusta de la ciudad.

"La ciudad en general. Me encanta pasear, la playa y el ambiente relajado. Aquí nadie te juzga por cómo vas vestido. Voy con mallas todo el día. Además, he empezado a bailar y me encanta", aseguraba al citado medio. Lewandowska es feliz en Barcelona, donde ha conocido "gente maravillosa y tengo un gran equipo de trabajo".

En cuanto a su estilo de vida, la polaca cuenta que "vivimos cerca de la playa y paso mucho tiempo en la ciudad por trabajo". En relación con su faceta empresarial, la influencer acaba de abrir 'Trib3', un gimnasio enfocado al pilates, baile y cuidado holístico. "Estoy encantada. Es un proyecto en el que he participado hasta en el interiorismo".

Según asegura, el objetivo del matrimonio es establecerse en la capital catalana y "abrir más centros en Madrid y Barcelona". De hecho, ya están dando pasos hacia su futuro más inmediato: "Es una vida muy satisfactoria y estamos construyendo una casa".

La pareja había pasado ocho años en Alemania, donde tenía una dinámica muy diferente a la actual: "En Múnich, por ejemplo, nuestra rutina era muy estructurada: Robert entrenaba, las niñas a la guardería y yo trabajaba". En España, su estilo de vida "es diferente", y le recuerda a su etapa en el karate "porque me siento más libre".