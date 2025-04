De Anna Lewandowska a Matías Prats: Estos son algunos famosos 'atrapados' por el apagón

Lo que se vivió ayer en España con el gran apagón nacional es digno de aparecer en los libros de historia. De hecho, por las redes circulan memes de gente cansada de vivir "momentos históricos" en los últimos años y piden que, por favor, llegue ya una época algo más tranquila.

Uno de los factores que nos hacen tener este tipo de pensamientos son, precisamente, las redes sociales que ayudan a amplificar todo suceso porque nos dan permiten darnos cuenta de que todo el mundo a nuestro alrededor se encuentra en la misma situación.

Así, igual que el resto de los españoles, hubo unos cuantos nombres famosos que se vieron afectados por la falta de electricidad y que, cuando recuperaron la conexión a internet, dieron a conocer su situación en sus perfiles sociales.

Uno de los más conocidos es Matías Prats, el presentador televisivo de Antena 3, quien se quedó atrapado en un AVE y relataba su experiencia en la cadena: "De repente hemos ido disminuyendo la velocidad hasta quedarnos totalmente parados", además de apuntar que les habían informado del fallo energético en las catenarias: "No podemos movernos de aquí", comentaba.

También se quedó atrapada en un tren la cantante Sazza, que alucinaba con todo lo que se estaba viviendo. En su Instagram publicó un par de Historias en la que informaba de que se había quedado tirada en medio del páramo con el AVE, aunque por fortuna se encontraba cerca del pueblo de Zaidín, en Huesca, donde se encontró con la ayuda de su gente: "Gracias de corazón a los habitantes del pueblo Zaidín y a la Guardia Civil, por sacarnos del tren, traernos agua y comida y habilitar el polideportivo del pueblo", escribía.

También publicaba su enfado por la desinformación generalizada que se vivía y lamentaba encontrarse "8 horas encerrados en un tren apagado" que no tenía aire acondicionado, comida, ni agua, y se congratulaba de la solidaridad del pueblo.

Historia de Instagram de Sazza. / Instagram

La influencer María Fernández-Rubíes, amiga íntima de Marta Pombo y mejor conocida por el nombre de usuaria María Frubies, escribía en sus Historias de Instagram cómo vivió el día: "A mi me pilló en Pinto, en una sesión de fotos... por un momento 'paniqué' (entré en pánico) 'HEAVY' porque no localizaba a Manu, ni a mi suegra, ni a nadie y yo no llegaba a recoger a los niños", revela. Sin embargo, "al final todo salió bien" y pudo contactar con sus seres queridos.

Historia de Instagram de María Frubies. / Instagram

Otra de las famosas afectadas fue Ana Matamoros, reconocida por su 'nickname', @Anitamg, hija de Makoke y Kiko Matamoros. En su caso, resaltaba la "generosidad, amabilidad y empatía" de la gente, así como la capacidad del resto de usuarios de generar memes, que le permitieron sobrellevar las "2 horas parada en la M40" madrileña.

Historia de Instagram de Ana Matamoros. / Instagram

El apagón afectó a todos, también a Anna Lewandowska, mujer del delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, quien daba a conocer la noticia a todos sus seguidores, muchos de ellos no españoles que podían no tener constancia de lo que estaba sucediendo en todo el país. Escribía "sin electricidad en toda Barcelona y cercanías (también en la mayoría de España)", que acompañaba con la imagen de una calle de la Ciudad Condal en la que se alcanza a ver un comercio sin luz.

Historia de Instagram de Anna Lewandowska. / Instagram

La actriz colombiana, Sofía Vergara, se encontraba en Madrid durante el día de ayer y le tocó vivir la falta de luz de primera mano, desde su hotel, aunque bien acompañada: "El día más raro en Madrid. Ocho horas y media de un apagón atrapado en una terraza pero con mis personas favoritas". Sin embargo, la situación obligó a cancelar el evento por el que había viajado hasta España, pero aseguraba que volvería pronto.

El también actor Vigo Mortensen fue otro de los afectados por el cierre del transporte ferroviario, aunque en su caso el apagón le pilló todavía en Barcelona. El cineasta se encontró con todo el caos cuando esperaba para coger un AVE en dirección a Madrid en la estación de Sants, que tuvo que ser desalojada y que no ha retomado la actividad hasta hoy.

Vigo Mortensen en la estación de Sants de Barcelona. / Pau Venteo

Cabe destacar también el 'enganchón' de la 'influencer' sevillana, Rocio Osorno, con uno de sus seguidores que le ha criticado la publicación de algunos vídeos virales surgidos durante el suceso de ayer por toda España, alegando que había personas que se tuvieron que quedar en sus comercios toda la noche para proteger el género y que, por lo tanto, no veía correcto hacer mofa de ello.

En su respuesta, Osorno recuerda que ella misma tuvo que dedicarse a "apagar máquinas" a las 12 de la noche, y del coste que supone "un día de trabajo perdido", entre el sueldo de los trabajadores y lo que se dejó de facturar "a una semana de la Feria". También aprovechaba para lanzar una pulla a los mandatarios por hacer recaer la responsabilidad a los empresarios, "a pesar de ser causas ajenas a nosotros y ahogados a impuestos como estamos".