Anna Lewandowska es feliz en Barcelona: El vídeo al salir del estadio que enamora a los culers

El FC Barcelona está gozando de una temporada donde la euforia y la ilusión comparten espacio con el sufrimiento de ver como un equipo sin demasiados cambios respecto al del año pasado ha pasado de los 1-0 a los carruseles de goles, tanto anotados, como encajados.

El partido contra el Benfica en Champions fue el primero de los grandes escenarios donde el conjunto de Flick tuvo que sacar músculo y terminó imponiéndose con un gol de Raphinha en el último suspiro. En cambio, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, fueron los azulgranas quienes vieron como el Atlético de Madrid impedía una victoria que parecía asegurada con el 4-2 a cinco minutos de terminar el tiempo reglamentario, aunque finalmente los colchoneros consiguieron empatar el encuentro en los últimos instantes.

Lo que no gustó demasiado a los 40.000 aficionados que subieron hasta Montjuïc fue el horario del pitido inicial: las 21:30 horas. Una de las presentes en el estadio fue la mujer del delantero Robert Lewandowski, la polaca Anna Lewandowska. Pese a no salir de inicio, consiguió rematar una gran jugada de Lamine Yamal que puso el 4-2 en el minuto 74, algo que su pareja no dudo en celebrar y publicar en las redes.

Sin embargo, esto no fue lo único que subió a su perfil en Instagram, pues también quiso revelar su salida del Estadi Olímpic al término del partido. Mientras los aficionados culers salían del recinto, Anna hacía lo propio con un semblante de lo más feliz, disfrutando de la noche lluviosa en Barcelona y feliz con el gol de su marido, mientras baja las escaleras exteriores del feudo azulgrana.

Acompañada de una música relajante y con la silueta del Palau Sant Jordi detrás, queda claro que la 'influencer' ya es una más en la ciudad y disfruta de su temperatura y ambiente, sobre todo el que se genera tras los partidos en los que juega su esposo.