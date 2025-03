Anita Williams sorprende a todos con su salto en 'Supervivientes 2025': "No recuerdo una cosa igual"

Este martes, la emisión de 'Tierra de nadie' no pudo desarrollarse con normalidad debido al fuerte temporal que se vivió en Honduras. Los concursantes fueron evacuados de sus playas, y los nuevos participantes tampoco pudieron saltar del helicóptero.

En este contexto, los espectadores han tenido que esperar hasta la segunda gala de 'Supervivientes 2025' para ver el reencuentro entre Montoya, Anita y Manuel.

Con Montoyaen Playa Misterio, Anita Williams y Manuel González tenían que realizar su salto desde el helicóptero. La primera en hacerlo ha sido la catalana, que compartía su emoción con Jorge Javier Vázquez antes de subirse al vehículo: "Tengo muchísimas ganas de darlo todo y sacar el cien por cien de mí misma".

La televisiva disfrutaba de la tranquilidad de las alturas, mientras se acercaba a Cayos Cochinos. "Siento muchísima paz, el paisaje es precioso, las vistas son estupendas", decía. Seguidamente, el presentador le preguntaba de quién se acordaba en un momento tan especial para ella.

"Se lo quiero dedicar al pilar más importante de mi vida que es mi familia, a todos mis amigos, a mis compañeras de 'Villa Playa', a toda la gente que me apoya y sobre todo a mi hijo, Thiago. Tanto el salto como toda la experiencia se la voy a dedicar a él. Te amo", se sinceraba.

En posición para saltar, la joven ha hecho una petición a la organización del programa. "He dicho que venía a dar el cien por cien. La altura, que me suban el helicóptero al máximo".

El piloto hacía caso a las indicaciones de la concursante, y Jorge Javier Vázquez advertía desde plató: "Está muy alto". No obstante, la ex de Montoya se lanzaba al mar con mucha seguridad, sin pensárselo y con decisión.

"Menuda salvajada. Me ha dejado impactado", decía el presentador, que buscaba la reacción desde el terreno de Laura Madrueño. "Nos ha alucinado", decía la periodista. "Me están diciendo que es el salto más alto de toda la edición. Impactante. Es una salvajada. No recuerdo una cosa igual en 'Supervivientes'", repetía el catalán.