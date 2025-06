Anita Williams relata cómo superó su adicción a las drogas: "Estuve ingresa un mes y medio"

La vida de Anita Williams ha cambiado por completo en los últimos meses. La catalana se presentó al casting de 'La isla de las tentaciones 8' junto a su pareja, Montoya.

En este caso, ninguno de los dos esperaba el éxito que tendrían entre la audiencia. La fama obtenida en el programa les llevó hasta otra isla, para participar en 'Supervivientes 2025'.

Después de más de 100 días en Honduras, Anita Williams alcanzó la final, obteniendo el cuarto lugar. Durante su participación, la televisiva ha mostrado su personalidad a los espectadores, obteniendo una gran base de seguidores en redes sociales.

Con su llegada a España, Anita ha sido la última protagonista de '¡De viernes!'. El programa de Telecinco ha entrevistado a la concursante, tratando su aspecto más personal y su pasado más complicado.

En esta conversación, ha confesado su breve paso prisión tras robar en una tienda. No obstante, el publicó quedó impactado al revelar los episodios de malos tratos que sufrió por parte de dos exparejas.

Anita explicó como esta experiencia la devastó y la empujó al consumo de estupefacientes. "Después de esa relación infernal que he contado, empiezo a drogarme por un tubo porque no quería seguir viviendo. A ver si me daba algo y me quedaba ahí tirada", revelaba Anita.

La madre de la catalana se percató de la situación y tomaron una difícil decisión. "Me llevaron al psiquiátrico y decidieron ingresarme. Estuve ingresada un mes y medio, y conseguí dejar las drogas por completo".

Según la televisiva, esta experiencia fue todavía más difícil que su ingreso en prisión: "Fue un poco más duro que la cárcel. Allí estábamos gente sin los pies en la tierra y la convivencia es mucho más difícil", relataba en televisión.