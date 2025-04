Anita y Montoya, nominados por sorpresa en 'Supervivientes 2025'

Este jueves, los concursantes de 'Supervivientes 2025' tenían que enfrentarse a una expulsión y nuevas nominaciones. Makoke ha sido una de las protagonistas de la gala, por partida doble. En primer lugar, la televisiva esperaba el resultado del parte médico para saber si podía seguir su aventura en Honduras.

La exmujer de Kiko Matamoros, sufrió un aparatoso accidente durante una prueba en 'Tierra de nadie'. Por si fuera poco, también era una de las nominadas de la noche.

"Al no presentar ningún tipo de fractura y no tener ningún dolor con el tratamiento recibido, Makoke puede volver a la playa junto a mis compañeros", anunciaba Jorge Javier Vázquez. No obstante, la alegría iba a durar poco para la colaboradora de televisión.

Después de celebrar los buenos resultados del examen médico, Makoke iba a descubrir que sería la nueva expulsada de la entrega. La televisiva fue traslada hasta playa Misterio, donde se reencontró con Nieves, Ángela y Manuel.

Seguidamente, Borja y Pelayo ganaban la prueba de líderes en sus respectivas playas. El estilista enviaba un emotivo mensaje para su novio, Gal: "pienso todos los días en ti, quiero pasar una vida juntos". La nominación de playa Furia terminaba con un empate, entre Gala y Damián.

Pelayo tuvo que escoger entre salvar a uno de ellos, escogiendo al olímpico. De esta forma, la nominación de grupo era para Gala, y la de líder para Montoya. En playa Calma, Anita recibió tres de los cuatro votos de nominación y Koldo recibió la nominación directa del líder.

Damián y Gala habían quedado empatados en las nominaciones de grupo. Pelayo, como líder, se vio obligado a desempatar. "Como sabéis, Gala para mí es mi mayor apoyo. Damián es también un pilar importantísimo y creo que también lo es para las pruebas. Voy a salvar a Damián", anunciaba.

"Quiero darle una tregua a Carmen, no quiero que se vaya nadie, eso incluye también a Montoya. Considero a Montoya el más fuerte, le nomino, sé que le van a salvar, es el más fuerte de todos", argumentaba. En resumen, la nueva lista de nominados está formada por Anita Williams, Montoya, Koldo Royo y Gala Caldirola.