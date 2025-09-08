Viral
Así se anima a Cristiano Ronaldo: El tierno audio de su hija alentándole antes de jugar con Portugal
La pequeña mandó un mensaje a su padre antes de su doblete en la victoria de Portugal ante Armenia por 5 a 0
Cristiano Ronaldo vive en una eterna juventud. Si más no, no parece que tenga intención de retirarse todavía pese a los 41 años que cumplirá el próximo mes de febrero y tiene entre ceja y ceja el objetivo de llegar a los 1.000 goles en su carrera, un hito insólito hasta el momento.
Para ello, sin embargo, necesita del ánimo de su familia y su hija lo sabe mejor que nadie, aunque no le acompañen a todos los partidos desde el estadio.
La pequeña no duda en mandar energía a su padre antes de cada partido, como se puede ver en un vídeo que compartió la prometida del portugués, Georgina Rodríguez, antes de la goleada de su selección ante Armenia por 5 a 0.
"Si te vas te extraño, papá", se escucha a la niña decirle a CR7, y termina con un sincero "te quiero". 'Gio' añade que esta es 'la otra cara del fútbol', demostrando que más allá del balón y los récords, Cristiano es un 'padrazo' adorado por sus hijos.
Los ánimos de Bella Esmeralda surtieron efecto porque el jugador del Al-Nassr consiguió anotar un doblete y se sitúa en los 942 goles oficiales con 1.285 encuentros a sus espaldas.
CR7, líder entre gigantes
Justo detrás le sigue Leo Messi, con 879 goles en 1.120 partidos y un promedio algo mejor que el exjugador del Real Madrid. El argentino cuenta con un promedio de 0,78 tantos por encuentro, mientras que el de Ronaldo es de 0,73.
Por encima solamente tienen a otras leyendas del fútbol, como Josef Bican, con 1,52 goles por encuentro, Pelé, con 0,95 o Ferenc Puskás, con 1,02. El siguiente jugador en activo en esta lista es Robert Lewandowski.
El ariete azulgrana acumula 969 goles en 987 apariciones, con una media de 0,71 tantos, cifras que le sitúan entre los más grandes. De hecho, es el octavo jugador con más goles en la historia de este deporte. El top-10 lo completan el brasileño Romário, el alemán Erwin Helmchen, el inglés Jimmy Jones y el holandés Abe Lenstra.
- David Broncano estrena imagen para el regreso de 'La Revuelta' y las redes lo sentencian: 'Parece que le hubieran arrastrado al mundo de la droga
- Carlos Martínez zanja la polémica sobre de qué equipo es: 'Hace años que me da igual
- Joaquín revela la peor experiencia sexual con su mujer Susana: 'Tenía los huevos como la carpeta esta
- Eclipse total de luna hoy: Cómo verlo con todo su esplendor desde Barcelona ciudad
- Una española revela lo que opinan en Finlandia de salir tarde del trabajo: 'Sales a las 16:01 horas y ya te miran raro
- Aaron Ramsey lo vuelve a hacer: Marca y la 'maldición' continúa con la muerte de este famoso
- Una chica y su padre exponen la escandalosa pérdida de poder adquisitivo actual: 'En la actualidad no llegamos a estas cifras ni de coña
- El arte rescata al fútbol: El cuadro de Salvador Dalí que salvó a este histórico club catalán de la bancarrota