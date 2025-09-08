Así se anima a Cristiano Ronaldo: El tierno audio de su hija alentándole antes de jugar con Portugal

Cristiano Ronaldo vive en una eterna juventud. Si más no, no parece que tenga intención de retirarse todavía pese a los 41 años que cumplirá el próximo mes de febrero y tiene entre ceja y ceja el objetivo de llegar a los 1.000 goles en su carrera, un hito insólito hasta el momento.

Para ello, sin embargo, necesita del ánimo de su familia y su hija lo sabe mejor que nadie, aunque no le acompañen a todos los partidos desde el estadio.

La pequeña no duda en mandar energía a su padre antes de cada partido, como se puede ver en un vídeo que compartió la prometida del portugués, Georgina Rodríguez, antes de la goleada de su selección ante Armenia por 5 a 0.

"Si te vas te extraño, papá", se escucha a la niña decirle a CR7, y termina con un sincero "te quiero". 'Gio' añade que esta es 'la otra cara del fútbol', demostrando que más allá del balón y los récords, Cristiano es un 'padrazo' adorado por sus hijos.

Los ánimos de Bella Esmeralda surtieron efecto porque el jugador del Al-Nassr consiguió anotar un doblete y se sitúa en los 942 goles oficiales con 1.285 encuentros a sus espaldas.

CR7, líder entre gigantes

Justo detrás le sigue Leo Messi, con 879 goles en 1.120 partidos y un promedio algo mejor que el exjugador del Real Madrid. El argentino cuenta con un promedio de 0,78 tantos por encuentro, mientras que el de Ronaldo es de 0,73.

Por encima solamente tienen a otras leyendas del fútbol, como Josef Bican, con 1,52 goles por encuentro, Pelé, con 0,95 o Ferenc Puskás, con 1,02. El siguiente jugador en activo en esta lista es Robert Lewandowski.

El ariete azulgrana acumula 969 goles en 987 apariciones, con una media de 0,71 tantos, cifras que le sitúan entre los más grandes. De hecho, es el octavo jugador con más goles en la historia de este deporte. El top-10 lo completan el brasileño Romário, el alemán Erwin Helmchen, el inglés Jimmy Jones y el holandés Abe Lenstra.