Este es el valor del anillo rosa bañado en 14 quilates que lució Taylor Swift

Selena Gomez y Benny Blanco celebraron su boda rodeados de grandes personalidades del espectáculo. Entre los asistentes destacaron Taylor Swift, Ashley Park y otras celebridades que no quisieron perderse el enlace.

De acuerdo con Vogue, la presencia más comentada fue la de Taylor Swift, considerada la amiga más cercana de la novia. La cantante viajó para estar a su lado en una de las jornadas más significativas de su vida.

Taylor Swift es actualmente una de las figuras más influyentes de la música mundial. Su base de seguidores, los llamados Swifties, ha trascendido fronteras y se ha convertido en un fenómeno cultural.

La artista presentó recientemente su vinilo titulado 'The Life of a Showgirl: The Crowd is Your King'. La portada, llamativa y colorida, ha despertado interés no solo por su diseño, sino también por un accesorio que llevó consigo misma.

El 'detalle' de lujo de Taylor Swift

Se trata de un anillo de oro rosa de 14 quilates diseñado por la casa de joyería Kallati. La pieza incluye diamantes de Zydo Italy con un peso total de 35 quilates y está valorada en unos 26.000 euros.

En la portada del vinilo, Swift también rinde homenaje a sus últimos trabajos musicales, generando conversación en redes sociales. Sus joyas han causado revuelo en más de una ocasión, como ocurrió con el anillo de compromiso que le entregó su pareja Travis Kelce.

Además de la joya, en la sesión de fotos la cantante luce un body de la firma The Blonds y unos tacones de Christian Louboutin. Cada detalle refleja su estilo sofisticado y su pasión por la moda.

Taylor Swift reafirma que su influencia va mucho más allá de la música. Su capacidad de marcar tendencia en la moda y en la cultura pop la consolidan como una de las estrellas más completas de la actualidad.